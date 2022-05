Ana Braga, la playmate fuori al coro dalla parte di Trump e Musk

Dalle copertine delle riviste internazionali alla politica, Ana Braga è una celebre modella di Playboy - brasiliana, ma da anni residente negli Stati Uniti, a Las Vegas - che ultimanente si è fatta notare sui suoi seguitissimi profili social non solo per la sua bellezza e sensualità mozzafiato ma anche per le sue visioni politiche. Che nel mondo patinato dell'entertainment dovrebbero coincidere, in teoria, con il politicamente corretto e con il battage ideologico della sinistra liberal americana. Al contrario, Ana Braga ha scelto di andare controcorrente e di prendere di mira i "liberal" e il neomoralismo della correttezza politica, così come il presidente Usa Joe Biden. Con tutte le conseguenza che una scelta del genere comporta. L'abbiamo raggiunta per capire com'è essere una modella conservatrice - o quantomeno, non di sinistra - nell'America dell'isterismo woke.

Cara Ana, hai espresso non poche osservazioni critiche nei confronti dell'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden. Non ti piace? Preferivi Donald Trump?

La mia opinione sul presidente Biden è che non è in grado di guidare il nostro Paese. Dopo 16 mesi di presidenza, si può notare come le cose siano cambiate drasticamente, e non in meglio. Abbiamo l'inflazione più alta degli ultimi 40 anni, seguita da alti prezzi del gas. Ciò riflette le sue politiche di estrema sinistra riguardo lo smantellamento dell'industria petrolifera e riflette anche la sua incompetenza nell'amministrazione dell'economia del nostro Paese. Non esiste una politica a favore della crescita economica nell'amministrazione Biden. L'ex presidente Trump sapeva come amministrare il nostro Paese dal punto di vista degli affari. Ecco perché, anche con le sfide del covid, avevamo ancora bassa inflazione, bassi prezzi del gas e ci sentivamo molto più sicuri nel nostro Paese e nel mondo.

Non ci sono molte modelle che esprimono questo tipo di idee, diciamo pure "fuori dal coro". Ti hanno criticato per questo?

Sì, non solo sono stata criticata ma anche isolata. Non ti criticano direttamente. All'improvviso le persone iniziano a non seguirti più e tu smetti di ricevere inviti a eventi. Di sicuro non piaccio all'estrema sinistra, ma nemmeno all'estrema destra. L'estrema destra giudica molto una donna che è sexy. Nel mio caso, aver posato per Playboy fa sì che l'estrema destra mi veda come una peccatrice (ride, ndr...). Per fortuna, quelli di destra che non sono estremisti, mi hanno accettato a braccia aperte, soprattutto perché non sono una liberal! Capiscono quanto sia importante accogliere qualcuno con una considerevole presenza sui social media come me. Qualcuno con cui l'estrema sinistra ha problemi. Secondo alcuni miei amici liberal, dovrei essere di sinistra per via della mia carriera. Ma non posso essere di sinistra perché non sono d'accordo con la maggior parte delle loro convinzioni e politiche.

Non è un mistero, infatti, che il mondo dell'intrattenimento a stelle e strisce sia egemonizzato dai liberal, specialmente Hollywood. Pensi che vi sia una forma di intolleranza verso chi non la pensa come loro e nei confronti dei conservatori?

Quello che dicevo poc'anzi. Nel mio caso, è stato fatto in modo subdolo: le persone hanno semplicemente smesso di seguirmi e non mi hanno più invitato a eventi. Alcuni marchi non si sono più sentiti interessati ad assumermi per rappresentare i loro prodotti.

Visto che sui molto seguita e attiva sui social, cosa ne pensi dell'acqusizione di Twitter da parte di Elon Musk?

Penso che sia fantastico il fatto che Elon abbia comprato Twitter! L'ha comprato pochi giorni prima che il mio account fosse ripristinato, dopo 14 mesi di sospensione. Non avrei mai pensato di poter riavere il mio account. Che sorpresa! Sono grata ad Elon e mi sento molto vicina a lui, politicamente. Non è un fan né dell'estrema sinistra, né dell'estrema destra, e sono d'accordo con lui. Non mi piacciono gli estremisti.

Pensi che l'ossessione per il politicamente corretto in America stia diventando un problema?

Sì, certamente. Bisogna pensare tre volte prima di parlare perché qualcuno potrebbe rimanere offeso. Anche se non sono d'accordo con l'incitamento all'odio! I commenti e le battute razziali e omofobi o contro le donne dovrebbero essere vietati. Ma penso che abbiamo un grosso problema in America: tutto ciò che dici o twitti sarà conservato contro di te per tutta la vita.

Che cosa ne pensi del movimento #Metoo?

Sento che il movimento #metoo è andato troppo oltre le vere vittime degli abusi sessuali. Il movimento è iniziato con buone intenzioni e si è rapidamente spostato sul "credi a tutte le donne", che è pericoloso perché alcuni uomini non erano colpevoli. Occorre indagare su questi casi prima di condannare qualcuno solo perché l'ha detto una donna. E dicendo questo, non intendo negare o sminuire la sofferenza di un crimine sessuale. Vedete? L'epidemia del "politically correct" in America mi ha spaventato a esprimere la mia opinione. E non dovrebbe essere così.

A proposito di politicamente corretto: la parola d'ordine dei liberal Usa è "Woke", termine ormai entrato di diritto nel dibattito pubblico. Pensiamo, ad esempio, alle polemiche sul "gender" o all'uso dei pronomi "neutri" e non binari.

I media stanno facendo sembrare più grande questo fenomeno di quello che è in realtà. La maggior parte delle persone non sta supportando l'agenda woke. La maggioranza della popolazione non ha idea dei pronomi e di come ti identifichi sessualmente. Sento che è una grande distrazione dai veri problemi che il nostro Paese sta affrontando in questo momento.

Dal Brasile, sei arrivata negli Stati Uniti per fare carriera e la modella. Com'è cambiata l'America da quando ci vivi?

In realtà, non mi sono trasferita qui per fare la modella, è qualcosa che è successo in seguito. L'America è cambiata radicalmente nel corso degli anni. Sento che ha iniziato a cambiare davvero quando Obama è stato eletto e gli americani hanno iniziato a flirtare con l'idea del socialismo e a voler aggiustare la maggior parte delle cose che in realtà non avevano bisogno di essere aggiustate. A cominciare dal nostro sistema sanitario. Pensiamo all'Obamacare, che ha fatto salire alle stelle i costi della sanità. In questo momento vedo la nostra economia in rapido declino e non abbiamo ancora visto il peggio. Dal sogno americano all'incubo americano. Triste da vedere e, senza essere negativa, non sono sicura che si possa salvare. Le politiche di Biden stanno causando danni irreparabili.