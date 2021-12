Anche Noam Chomsky contro la sinistra "woke"

Il celebre linguista e saggista Noam Chomsky, pensatore da sempre inserito nel pantheon dell'Intelligentia anarco-progressista, si scopre critico della sinistra "woke" e identitaria emersa da alcuni anni dal mondo anglosassone e diffusasi in tutto l'occidente. Quella sinistra ossessionata dalle minoranze, dalle istanze dei piccoli gruppi identitari, dall'ideologia gender che brandisce il politicamente corretto e la cancel culture come sua arma ideologico-politica. L'intellettuale statunitense, famoso anche per le sue feroci critiche alla politica estera statunitense e ai media, intervistato dal quotidiano Domani, ha parlato della deriva della politica identitaria. Che non riguarda però solo la sinistra: " Quello di cui stiamo parlando non è proprio la sinistra, è più che altro quello che viene definita politica identitaria”. La forma più grande e potente di politica identitaria è la supremazia bianca. È quella che supera tutte le altre messe insieme, ma è sempre stata considerata naturale, quindi non ci si è preoccupati di parlarne " afferma Chomsky.

"La sinistra si preoccupava di problemi di classe"

Per l'accademico 93enne, tuttavia, la "sinistra" non è quella ossessionata dalle minoranze. È quella che, un tempo, guardava alle diseguaglianze socio-economiche. Alla, per usare un'espressione oramai ammufita, cara vecchia "lotta di classe". " Le persone si possono definire come vogliono ", spiega, " ma la sinistra tradizionale si preoccupava di problemi di classe. È vero che tante persone che hanno idee progressiste su temi politici e così via, si preoccupano anche dei diritti delle donne, dei diritti delle minoranze e così via" . Tuttavia, " quel tema particolare della politica identitaria è sostanzialmente distaccata dalla sinistra " e la ragione ovvia è " guardare alle forme principali di politica identitaria ". Le forme principali sono, ancora, sottolinea Chomsky, " prepotentemente la supremazia bianca e quella maschile . Si tratta di politica identitaria reale, potente. Non la notiamo perché la diamo per scontato. Ma non è un argomento. È vero. È un problema profondo ".

Per il linguista, la cancel culture "è endemica nella nostra società. Esiste da quando ne ho memoria: nel mondo accademico, nel mondo dell’editoria, ovunque ". Se di qualcuno non apprezziamo i punti di vista, spiega, " non bisogna cacciarlo dal campus. Non si interrompono i suoi incontri. Non si vandalizza il suo ufficio. Non gli si mandano minacce di morte. Si lascia che venga nel campus e che parli. Ho creduto in questo da sempre, ed è stata una vita solitaria per questo motivo ".

La politica identitaria vista dagli studiosi

Altri studiosi come Francis Fukuyama e Mark Lilla hanno posto, prima di Chomsky, dei rilievi critici autorevoli circa la politica dell'identità. Lilla, nel suo saggio di qualche anno fa L'identità non è di sinistra. Oltre l'antipolitica (Marsilio) parlava apertamente del " panico morale su razza, genere, identità sessuale che ha distorto il messaggio del liberalismo e impedito che divenisse una forza unificante ". Anziché rafforzare il concetto di comunità, infatti, il progressismo identitario divide la società in tribù e minoranze in costante competizione fra loro, senza peraltro apportare alcun vantaggio specifico alle minoranze interessate da questo nuovo catechismo ideologico in salsa politically correct.