L'attacco è pronto: Putin ammassa soldati attorno alle principali città

Questa mattina gli abitanti di Kiev che si sono affacciati dalle finestre dopo la fine dei tanti allarmi aerei, hanno potuto notare una città nuovamente imbiancata quasi come a Natale. Sulla capitale ucraina ha nevicato e questo ha contribuito a una piccola distrazione da una guerra che, nelle scorse ore, ha consegnato a Kiev e all'Ucraina nuove ore di tensione.

Air raid siren starting up again in Kyiv. Went to record it and saw snow has fallen on this city overnight # Ukraine pic.twitter.com/HhYdXgGd4D