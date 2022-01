"Il principe Andrea va a processo": la decisione del giudice

Il principe Andrea dovrà affrontare il processo, a seguito della denuncia depositata da Virginia Giuffre contro di lui. Come si legge su The Guardian, la decisione è stata presa mercoledì 12 gennaio dal giudice Lewis Kaplan, dopo che il principe reale aveva fatto ricorso cercando di far invalidare il processo e far cadere le accuse.

Virginia Giuffre, schiava sessuale di Jeffrey Epstein, ha accusato e denunciato Andrea di aver avuto rapporti sessuali con lei quando aveva 17 anni e di essere stata “ svenduta ” a lui dalla coppia di adescatori pedofili, composta dal ricco finanziere e Ghislaine Maxwell. Ma il figlio della regina Elisabetta ha sempre negato di aver mai conosciuto la donna, e recentemente si è aggrappato a più di un cavillo per tentare di invalidare il processo. Uno dei suoi legali, Andrew Brettler, aveva ottenuto che venisse reso pubblico un accordo tra la Giuffre e Epstein, risalente al 2009.

Nell’atto, denominato “Epstein Act”, la 38enne si impegna a non sporgere denuncia contro il magnate e i suoi amici. Tuttavia, nonostante i giudici Loretta Preska e Lewis Kaplan abbiano reso pubblico l’atto, la strategia del principe si è rivelata infruttuosa e ora il duca di York dovrà rispondere delle accuse della Giuffre in un tribunale di New York. Come riporta il sito Nbc New York , il giudice Kaplan ha rigettato l’instanza dei legali di Andrea, i quali affermano che la Giuffre avrebbe denunciato Andrea “ per fare soldi a sue spese". E ancora: " Ma gli abusi subiti da Jeffrey Epstein non giustificano la campagna diffamatoria mei confronti del duca”.