​"Vuole tornare in pubblico": scontro tra la Regina e Andrea

Il principe Andrea, che con i suoi scandali sta facendo tremare tutta la royal family, pare sia stato ”rinchiuso” per tre giorni nella residenza di Balmoral, unico della famiglia ad aver interrotto le vacanze di Elisabetta nel castello dei Windsor nelle Highlands scozzesi. Stando al The Sun, un preoccupato “Andy Randy” si sarebbe recato dalla madre per discutere del suo futuro all’interno della royal family, dalla quale è stato estromesso.

“ È un uomo di 62 anni ”, ha affermato un amico del duca, “e sa che non può trascorrere il resto dei suoi giorni seduto a Royal Lodge a Windsor, a portare a spasso i suoi cani e andando a cavallo. Sta pensando cosa fare. Ha avuto colloqui serrati con la Regina su cosa fare della sua vita” . Andrea è stato spogliato dei suoi titoli militari e allontanato dalla vita pubblica e dai suoi impegni istituzionali, a seguito del suo coinvolgimento nello scandalo Epstein.

Amico di lunga data del magnate pedofilo Jeffrey Epstein e della sua complice Ghislaine Maxwell, il duca è stato accusato da Virginia Giuffre, una delle vittime del finanziere, di aver abusato di lei quando era minorenne. Da quel momento in poi la situazione per il terzogenito di Elisabetta è precipitata. Nel tentativo di scagionarsi dalle accuse di abusi, Andrea nel 2019 si è “messo a nudo” davanti alle telecamere, concedendo alla Bbc un’intervista disastrosa, terminata con il suo ritiro a vita privata.

Il pubblico e i media hanno giudicato il duca troppo sicuro di sè e il suo atteggiamento poco empatico è apparso disinteressato riguardo la sorte delle vittime del suo amico predatore sessuale. Ma la sua immagine, già compromessa, ha subito un ulteriore scossone quando a febbraio 2022, a seguito delle accuse della Giuffre, è trapelata la notizia che il principe aveva raggiunto un accordo extragiudiziale ed era stato costretto a pagare milioni di sterline alla 39enne americana, per non procedere oltre con le accuse.