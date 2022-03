"Ecco gli accordi segreti": gli hacker fanno tremare Putin

Il collettivo Anonymous ha hackerato la Banca centrale russa: l'annuncio è stato dato sull'account Twitter degli stessi cyber attivisiti. " Entro 48 ore verranno rilasciati più di 35mila file con accordi segreti ". In due post successivi si legge anche che Anononymous " sta colpendo le società che continuano a operare in Russia " e che " i canali della Tv di stato in Russia sono stati hackerati da Anonymous per trasmettere la verità su quello che succede in Ucraina ".

Gli hacker contro Putin

Gli attivisti fanno sul serio: come ci siamo occupati sul Giornale.it, nei giorni scorsi il gruppo Anonymous aveva già messo a segno colpi importanti che hanno mandato in tilt le agenzie di stampa russe Tass, Fontanka e Rbk. Un clamoroso contrattacco nei confronti della "disinformatija", la disinformazione di Putin, iniziato dal web e che ha finito con hackerare siti governativi e tv (con la messa in onda di canzoni ucraine e video di guerra), quella stessa guerra che i media russi tentano in ogni modo di oscurare o edulcorare. Il messaggio dei pirati di Anonymous era stato tutto un programma: " I canali della tv di stato russa sono stati hackerati e ora trasmettono la realtà di ciò che sta davvero accadendo in Ucraina ". Oggi, di sicuro, si è consumato il "colpo" più grosso con l'hackeraggio della Banca centrale e le migliaia di file segreti che saranno resi noti nelle prossime ore se Putin non farà qualche contromossa (quale?). Si può leggere in questo modo il timing di 48 ore che il collettivo ha stabilito prima di rendere pubblici, al mondo, gli accordi di cui si parla e che potrebbero mettere chissà in quale ulteriore imbarazzo il Cremlino.

"Non perdoniamo, non dimentichiamo"

Nei giorni scorsi, Anonymous aveva messo offline i siti di alcune società che continuano ad operare in Russia tra cui Nestlè che, sotto pressione, ha deciso di ridurre le sue attività a Mosca. Nel messaggio di oggi pubblicato su Twitter, il collettivo ha ribadito l'invito " alle società che continuano ad operare in Russia" di interrompere " immediatamente la vostra attività " per dimostrare solidarietà " per le persone innocenti che vengono massacrate in Ucraina ". Per chi continua a operare a Mosca " il tempo sta finendo. Non perdoniamo. Non dimentichiamo ".

L'invasione russa già programmata