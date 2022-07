Argentina, alla scoperta della Patagonia e della terra del fuoco

Partenza il 28 ottobre 2022, rientro in Italia il 9 novembre – 13 giorni /10 notti. Visiteremo molte delle grandi icone dell’Argentina: dalla capitale Buenos Aires a Ushuaia (la cittadina più a sud del mondo) da Calafate alle cascate di Iguassù; dal ghiacciaio Perito Moreno al Lago argentino, dove navigheremo tra gli iceberg. Incontri con le firme del vostro quotidiano e serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Accompagnati nel viaggio da Marcello Zacchè – Caporedattore dell’ Economia del Giornale- da altri giornalisti del vostro quotidiano. Si partirà tutti insieme con volo di linea ITA diretto, pernottando in confortevoli alberghi, al prezzo speciale riservato di 5.790 euro a persona comprensivi di voli interni, serata con spettacoli di tango, tutti i trasferimenti i battelli, gli ingressi, le tasse e l’assicurazione medico/bagaglio

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035/403530; info@passatempo.it

Sono trascorsi esattamente 10 anni dal primo Viaggio del Giornale in Argentina che ha avuto un tal successo da farci organizzare ben tre partenze per gli oltre 200 partecipanti.

Ora lo ripetiamo - con qualche variazione- per tutti quei lettori che non sono riusciti a partecipare all’epoca e per quanti hanno il desiderio di tornarci. Tanti di noi hanno almeno un parente che nel secolo scorso è andato in Argentina a cercar fortuna. E molti l’hanno trovata. In ogni caso l’impronta degli italiani in questo Paese è molto forte nell’architettura, nella cultura, nell’artigianato e, ovviamente, nella ristorazione.

Visiteremo Buenos Aires, una città cosmopolita con 12 milioni di abitanti e bellissimi quartieri dove si vive ancora a misura d’uomo e ci si ferma a parlare con chi passa. Calle Florida, pedonale e riservata quasi esclusivamente ai turisti, Avenida Santa Fé, il centro commerciale della città. La notte poi esplode in Calle Corrientes, la via che non dorme mai, una continua successione di bar, trattorie, teatri, cinema, librerie e locali di ogni genere. E ancora, Palermo con le sue case lussuose, Recoleta, la zona residenziale, ci sorprenderà con i suoi ristoranti e locali esclusivi, punto d'incontro della gente importante della città; gli fa da contrasto la Boca, il quartiere del porto o quartiere Xeneixe con le sue case dai mille colori celebrate dal Tango. Avremo una visita guidata alla capitale e tempo libero per girare da soli per negozi e «confiterias», bellissime e storiche sale da tè. Non mancheranno spettacoli di tango e una suggestiva navigazione sul Delta del Rio Paranà. Visiteremo altre cittadine caratteristiche e molto particolari come Tigre, Ushuaia e Calafate.

Ma soprattutto faremo un’immersione totale nella natura. Dal quarto al sesto giorno saremo a El Calafate al ghiacciaio Perito Moreno, il più famoso del mondo ed unico «vivente» nel senso che ancora avanza ogni anno, anziché ritirarsi. A Puerto Bandera ci imbarcheremo, su un battello a bordo del quale navigheremo sul Lago Argentino, dove costeggeremo iceberg immensi e ghiacciai che portano i nomi di grandi esploratori come Onelli, Upsala e Spinazzini. Il settimo giorno, arrivati a Ushuaia, visiteremo il Parco Nazionale Terra del Fuoco e navigheremo a bordo di un catamarano lungo il canale di Beagle. dove potremo ammirare i pinguini Magallànicos e i leoni marini che pesano 300kg con i loro harem attorno; diverse colonie di uccelli come skuas, gulls del mare, albatros, petrels, anatre, oche, ecc. Gli ultimi giorni saranno dedicati al grande spettacolo delle cascate di Iguazu che ammireremo in due giorni diversi sia dal lato argentino sia da quello brasiliano: un vero spettacolo della natura. Uno dei tanti che godremo durante questo viaggio. La partenza sarà il 28 ottobre, rientro in Italia il 9 novembre: 13 giorni e 10 notti. Visiteremo molte delle grandi icone dell'Argentina: dalla capitale Buenos Aires a Ushuaia (la cittadina più a sud del mondo) a Calafate; dal ghiacciaio Perito Moreno al Lago Argentino dove navigheremo tra gli iceberg. Saremo accompagnati nel viaggio da Marcello Zacchè – Caporedattore dell’Economia del Giornale- e da altri giornalisti del vostro quotidiano. Incontri con le firme del vostro quotidiano e serate di convivialità tra il «popolo dei lettori de il Giornale». Si partirà tutti insieme con volo di linea diretto, pernottando in confortevoli alberghi, al prezzo speciale riservato di 5.790 euro a persona, voli interni, serata con spettacoli di tango, tutti i trasferimenti i battelli, gli ingressi e le tasse e assicurazione medico/bagaglio.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.