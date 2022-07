"Le armi occidentali lavorano a pieno regime" | La diretta della guerra

Forse per la prima volta dall'inizio del conflitto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è apparso soddisfatto dalla dotazione di armi occidentali affidata al suo esercito. Nel suo consueto discorso notturno su Telegram, ha infatti espresso pieno convincimento sul fatto che le nuove munizioni potrebbero essere in grado di dare una concreta mano a Kiev. "Le armi pesanti inviate all'Ucraina dai suoi alleati occidentali - ha dichiarato Zelensky - hanno finalmente iniziato a lavorare a piena capacità sulla linea del fronte. I nuovi armamenti hanno consentito di prendere di mira i magazzini russi e altre aree importanti per la logistica". Forse anche per questo il presidente ucraino è apparso fiducioso riguardo la possibilità di controffensive da attuare nel sud del Paese. Nelle ultime ore sono arrivate notizie relative ad alcune conquiste territoriali nelle aree di Kherson, lì dove gli ucraini avrebbero preso parzialmente possesso di un aeroporto. Avanzate non ancora in grado di far parlare di vera controffensiva, tuttavia Zelensky si è mostrato ottimista. "Le forze armate ucraine stanno avanzando in diverse direzioni tattiche, in particolare al Sud, nella regione di Kherson e Zaporizhzhia - ha dichiarato sempre nel suo discorso sui social - Non rinunceremo alla nostra terra: l'intero territorio dell'Ucraina sarà ucraino".

La cronaca delle ultime ore parla comunque anche di importanti azioni militari russe nel Donbass. Le truppe di Mosca dopo aver preso il controllo di Severodonetsk e Lysychansk, adesso puntato verso Slovjansk. Nelle ultime ore sono stati segnalati raid sia in questa delicata area dell'est dell'Ucraina, così come in altre regioni. A partire da Kharkiv, dove è stata bombardata una delle università cittadine, e da Mykolaiv. Qualcosa quest'oggi potrebbe muoversi anche a livello diplomatico. É infatti arrivato il giorno della riunione dei ministri degli Esteri del G20 in Indonesia. Per la prima volta dall'inizio del conflitto il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, e il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, saranno seduti attorno uno stesso tavolo.

La diretta:

Ore 12:14 | Mosca: "Uccisi i soldati ucraini che avevano issato la bandiera sull'Isola dei Serpenti"

Il ministero della Difesa russo ha confermato di aver ordinato raid contro l'Isola dei Serpenti. Il bombardamento, secondo Mosca, avrebbe comportato l'uccisione dei sette soldati ucraini che avevano issato la bandiera di Kiev sull'Isola, così come mostrato dai media ucraini durante la mattinata.

Ore 11:47 | Kiev convoca ambasciatore turco dopo via libera a nave russa con grano ucraino a bordo

L'ambasciatore turco a Kiev, Yagmur Ahmet Guldere, è stato convocato dal ministero degli Esteri ucraino. A darne comunicazione è stato lo stesso dicastero degli Esteri di Kiev. Il motivo è dato dal via libera alla navigazione concesso dal governo turco alla nave russa Zhibek Zholy, accusata di avere a bordo grano ucraino. "A causa dell'inaccettabile situazione che ha avuto sviluppi - si legge nella nota del ministero degli Esteri ucraini - l'ambasciatore turco a Kiev è stato convocato".

Ore 10:50 | Forte esplosione nel distretto Petrovka di Donetsk

Una forte esplosione, seguida da un incendio che ha generato una vistosa nuvola di fumo scuro e denso, è stata segnalata nell'area Petrovka di Donetsk, la capitale dell'autoproclamata repubblica filorussa. Le autorità locali puntano il dito contro le forze di Kiev.

Ore 10:43 | Sirene di allerta aerea nell'ovest dell'Ucraina

A Lutsk e in altre località limitrofe di questa zone occidentale dell'Ucraina sono state attivate le sirene di allarme aereo. Lo riferiscono i servizi per le emergenze nazionali sui propri canali social. Si temono nuovi raid in questa parte del Paese solatamente "sfiorata" dalla guerra".

Ore 9:59 | Kiev: "Morta modella brasiliana che combatteva con le nostre truppe"

"É morta la ex modella brasiliana Thalita Do Valle, 39 anni, era dentro un rifugio bombardato dai russi". Lo si legge sui media ucraini, i quali hanno riportato una nota dell'esercito di Kiev. Con lei era presente, nel momento del raid, anche il connazionale Douglas Burigo, il quale risulta pure tra le vittime.

Ore 9:24 | Torna la bandiera ucraina sull'Isola dei Serpenti

Poco dopo la segnalazione di nuovi raid russi, media ucraini hanno anche mostrato l'apposizione della bandiera ucraina sull'Isola dei Serpenti. La località era stata persa da Kiev nel primo giorno di guerra ed è poi stata abbandonata dalle forze di Mosca la scorsa settimana.

Ore 9:13 | Media ucraini parlano di un raid russo sull'Isola dei Serpenti

A pochi giorni dal loro abbandono delle proprie postazioni, le forze russe avrebbero bombardato l'Isola dei Serpenti, lo scoglio divenuto strategico a largo delle coste della regione di Odessa. Secondo i media ucraini, almeno due raid missilistici avrebbero colpito l'isola.

Ore 8:54 | Londra: "Si intensificano i bombardamenti russi, le truppe di Mosca si stanno riorganizzando"

"Ieri ci sono stati altri pesanti bombardamenti lungo la linea del fronte di Donetsk, ma la Russia ha fatto pochi progressi". Lo ha scritto, nel suo report quotidiano pubblicato anche su Twitter, l'intelligence britannica. "Le unità russe coinvolte nelle conquiste della scorsa settimana - prosegue il report - si stanno probabilmente riorganizzando".

Ore 8:03 | Raid nella regione di Odessa, distrutti due silos

Le autorità locali di Odessa hanno denunciato la distruzione di almeno due silos di grano nella regione di Odessa a seguito di alcuni bombardamenti russi. Lo si legge sui canali Telegram delle autorità regionali e la notizia è stata riportata da diversi media ucraini.

Ore 7:32 | Segnalate esplosioni a Mykolaiv

Almeno due esplosioni sono state segnalate nelle scorse ore a Mykolaiv, città del sud dell'Ucraina. Le sirene antiaeree sono state attivate già nel cuore della notte, così come rimarcato da diversi cittadini sui social. Possibili anche nelle prossime ore nuovi raid nella zona.

Ore 5:30 | Zelensky: "Armi occidentali adesso lavorano a pieno regime"

"Le armi pesanti inviate all'Ucraina dai suoi alleati occidentali hanno finalmente iniziato a lavorare a piena capacità sulla linea del fronte. I nuovi armamenti hanno consentito di prendere di mira i magazzini russi e altre aree importanti per la logistica". É un altro passaggio del discorso notturno pubblicato da Zelensky nel suo canale Telegram.

Ore 5:00 | Zelensky denuncia raid su università di Kharkiv

"A Kharkiv, l'Università Pedagogica è stata distrutta da un missile russo, l'edificio principale, le aule, il museo universitario, la biblioteca scientifica. Quando si parla di definizione di barbarie, questo attacco è il più adatto. Solo un nemico della civiltà e dell'umanità può fare cose del genere". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel consueto messaggio notturno pubblicato su Telegram.