Asteroide, per la prima volta la Nasa prova a deviarne la traiettoria

Provare a deviare la traiettoria di un asteroide anche se la Terra, in questo caso, non corre assolutamente alcun pericolo: è l'obiettivo della Nasa con la missione Dart (Double Asteroid Redirection Test) che proverà a cambiare il percorso di Dimorphos, satellite più piccolo di un asteroide più grande, Didymos. Il test è previsto nella notte tra il 26 e il 27 settembre intorno all'1:14 ora italiana. La grandezza del corpo celeste è più o meno come il Colosseo romano ma, come detto, non è previsto avvicinarsi all'atmosfera terrestre ed è lontano 11 milioni di chilometri.

L'obiettivo di Dart

A partecipare al test figura anche LiciaCube, il " Cubesat Leggero Italiano per Immagini di Asteroidi " parte integrante della missione della Nasa. L'obiettivo sarà quello di deviare l'orbita dell'asteroide in modo significativo per quanto potrà avvenire in futuro per toccare con mano se siamo in grado di difendere il nostro pianeta da eventuali minacce celesti. " Ci vorrà del tempo per analizzare tutte le conseguenze dell'impatto ", ha affermato all'Ansa Ian Carnelli, membro dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

"Impossibile fare previsioni"

Dal momento che si tratta di una prima volta assoluta, è " impossibile fare previsioni in questo momento perché i fattori in gioco sono molti ", ha aggiunto. L'effetto della collisione sarà affidato alla missione europea Hera il cui veicolo si trova in Italia e in fase di integrazione. Il lancio di Hera è previsto nel 2024 per esaminare e misurare cosa sarà accaduto con l'impatto di Dart oltre a raccogliere tutte le informazioni possibili su composizione e massa dell'asteroide. " Sarà il testimone dell'impatto in tempo reale e raccoglierà i primi dati ", ha dichiarato in conferenza stampa Simone Pirrotta responsabile del Progetto LiciaCube dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). " Adesso il satellite ha un'attività autonoma ed è operativo ". In questo modo saranno prese le immagini di Dart prima, durante e dopo l'impatto.

"È la prima volta"