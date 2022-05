Il ministero della Difesa russo ha diramato la lista dei mille, anzi, 963 americani non graditi all'interno della federazione. Una mossa che ha tutta l'aria di essere una risposta alle sanzioni imposte dall'Occidente alla Russia dallo scoppio della guerra ma anche una mossa intimidatoria nei confronti degli Usa, nei giorni in cui Joe Biden sta effettuando un tour in Oriente. Scorrendo la lista ci sono poche sorprese, in realtà, perché il ministero della Difesa ha inserito prevalentemente membri del Consiglio e diplomatici, quindi esponenti del governo con un ruolo istituzionale. Per ogni nome inserito c'è il ruolo ricoperto e, quando questo non è sufficiente a spiegare il motivo dell'inserimento in lista, è stato indicato anche il motivo. Tuttavia, qualche nome che desta ben più di qualche domanda c'è all'interno dell'elenco, dove si trovano anche persone non più in vita, attori e imprenditori.

Ovviamente, non manca Joe Biden, che è stato inserito insieme a suo figlio Robert Hunter. Non c'è, invece, la first lady americana, esclusa da questo primo elenco che si suppone sia in costante aggiornamento da parte del ministero della Difesa. Mancano anche gli ex presidenti degli Stati Uniti, sia Barack Obama che Donald Trump, però c'è Hillary Clinton, che al momento non ricopre nessun alto incarico statale, è stata segretario di Stato e in elenco viene indicata semplicemente come "ex candidata alla presidenza". C'è l'attuale segretario di Stato Anthony Blinken, così come sono presenti Kamala Harris, William Burns e Lloyd Austin, rispettivamente vicepresidente, capo della Cia e capo del Pentagono.