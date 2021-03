Azienda polacca lancia il suo nuovo giocattolo: la "macchinina nazista"

Non si placano le polemiche esplose dopo il lancio sul mercato di un “ giocattolo nazista ” da parte dell’azienda polacca di articoli per bambini Cobi. L’azienda di Varsavia ha infatti ultimamente messo in vendita un modellino dell’automobile usata da Adolf Hitler per le sue parate, con tanto di pupazzetto vestito da gerarca a bordo. Il giocattolo incriminato, c’è scritto sulle sue confezioni, è per i bambini dai 6 anni in su ed è una riproduzione della Mercedes G4 del 1939 utilizzata dal Fuhrer nelle uscite in pubblico.

Il lancio sul mercato del modellino di macchina nazista, che sfoggia anche due bandierine del Terzo Reich, ha inevitabilmente messo in allarme molti consumatori e internauti, per cui il nuovo giocattolo della Cobi avrebbe fatto gioire i circoli neonazisti e suprematisti. Di conseguenza, dal web sono arrivate sempre più richieste affinché l’azienda polacca ritirasse dal mercato quel prodotto. Su impulso delle critiche, la ditta di Varsavia ha alla fine accolto tali sollecitazioni, rilasciando in seguito un comunicato di scuse ai consumatori.

Absolutely vile! The perfect gift for the #antisemite in your life: a Hitler toy. This disgusting product by Polish company #Cobi needs to be removed immediately! https://t.co/E3u8xqQspv pic.twitter.com/XZXzgPM1jT — StopAntisemitism.org (@StopAntisemites) February 26, 2021