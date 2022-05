"Azione di rappresaglia". Così può scattare l'attacco nucleare dello Zar

Putin ha escogitato una nuova scusa per parlare indirettamente di attacco nucleare: come ha dichiarato il vice primo ministro russo, Jurij Borisov, durante un evento mediatico a Mosca, secondo il proprio credo militare " la Russia non può essere la prima a usare armi nucleari, ma soltanto come attacco di rappresaglia", specificando che lo Zar, " il comandante supremo, ha costantemente nelle vicinanze due ufficiali di marina che portano la cosiddetta valigetta nucleare ". Ecco di nuovo la propaganda russa: secondo queste affermazioni è come se fosse Mosca a dover temere un attacco e non il contrario.

Cos'è un'azione di rappresaglia

Nel diritto internazionale, per rappresaglia si intende l'azione " di autotutela effettuata da uno Stato contro un altro Stato " ma soltanto come risposta a un attacco illecito commesso, per primo, dall'avversario. È come se Putin stesse aspettando il momento giusto per premere il pulsante. Infatti, come ha spiegato Borisov, i criteri per l'attacco da parte della Russia dipenderà se saranno fatte minacce dalla " difesa aerospaziale e dai sistemi di allerta di difesa missilistica, i quali elaborano la traiettoria ed il luogo della caduta del vettore nemico ". Insomma, dire tutto senza dire niente: cosa significa la minaccia di Putin? Fino a prova contraria, finora è accaduto esattamente l'opposto: è l'Ucraina e sono gli altri Stati a doversi difendere dalle minacce dello Zar che, a corrente alternata, parlano di nucleare.

La Russia perde credibilità

" La guerra in Ucraina ci insegna che non si può credere alla Russia. Il Cremlino persegue una politica di espansione neo-imperialista ", ha affermato a La Repubblica il ministro della Difesa polacco Mariusz Blaszczak, oggi a Roma per incontrare il nostro ministeo della Difesa, Lorenzo Guerini. " La decisione di Finlandia e Svezia di avviare la procedura di adesione alla Nato è un'ottima notizia per la sicurezza della Polonia e dell'Europa. E risponde alle pretese della Russia di non estendere la Nato " sottolinea Blaszczak. Come abbiamo visto su InsideOver, la prova provata che Putin cerca sempre una scusa per parlare di nucleare, e stavolta come parte lesa, è la reazione di Mosca all'annessione dei due Paesi scandinavi alla Nato. Il vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ha affermato che si tratta di un " errore di vasta portata" , che non sarà "sopportato" anche se Putin ha gettato acqua sul fuoco.