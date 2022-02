Banche, sanzioni e gas: mossa a tenaglia dell'Occidente su Mosca

Il meccanismo delle sanzioni contro la Russia inizia a muoversi. Stati Uniti, Regno Unito, Norvegia e Unione Europea provano a seguire una linea comune sulle misure con cui condannare il gesto di Vladimir Putin, che nella notte di lunedì ha riconosciuto le repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk e ha attivato la conseguente missione di "peackeeping".

Per Mosca si tratta di misure che in ogni caso erano già state preventivate. Putin ripete da diverso tempo che il pacchetto per condannare la Federazione Russa era pronto e sarebbe scattato a prescindere dall'intervento o meno in Ucraina. E questo faceva in parte già capire non solo le reali intenzioni del presidente russo, ma anche la capacità dissuasiva di queste sanzioni, che il più delle volte rischiano di apparire armi "spuntate". La minaccia, in effetti, non è bastata a limitare l'azione del Cremlino e ad evitare l'ultima escalation. E questo in qualche modo pesa anche sulla percezione delle misure successive all'incursione delle truppe russe, specie per un Paese che, come una "fortezza", ha già predisposto delle contromisure che evitino sussulti della propria economia.

Ieri sera, alla notizia del riconoscimento delle due repubbliche, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden aveva confermato la volontà di Washington di sanzionare Mosca. E oggi la Casa Bianca ha ribadito di essere pronta a firmare il decreto con cui lanciare la sua "punizione" sul conto del Cremlino. Dello stesso avviso Londra che ha già attivato le prime sanzioni personali e finanziarie. E così anche l'Ue, che come riferito dall'Alto rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell, " risponderà con urgenza a queste ultime violazioni con misure restrittive aggiuntive " che andranno a colpire " le relazioni economiche con le aree controllate da organizzazioni non governative " e " persone ed entità responsabili di minare l'integrità territoriale dell'Ucraina ". Bruxelles, ha detto Borrell, è pronta " ad adottare rapidamente sanzioni politiche ed economiche di più ampia portata ".

Il tema principale resta la questione energetica. Per adesso le misure vengono definite da alcuni analisti come "chirugiche", e cioè in grado di colpire banche o operazioni commerciali e finanziarie nei territori in cui sono presenti le forze armate russe. Ma in ogni caso appaiono delle mosse dure quanto estremamente circoscritte, quasi a evitare la rottura del tavolo delle trattative e anche misure che condannino le imprese prima di tutto dei Paesi occidentali. Altre sanzioni hanno l'obiettivo di colpire personalità e organizzazioni collegate all'agenda estera di Mosca. Londra, per esempio, ha colpito direttamente Igor Rotenberg, Boris Rotenberg e Gennady Timchenko, tre imprenditori russi. Tutte persone che giò ruotavano intorno alla black list del Regno.

Tuttavia, il nodo centrale rimane chiaramente il gas, di cui l'Europa è importatore e che da sempre è il vero asse strategico su cui ruota la geopolitica russa e quella del continente europeo.

La Germania, come mossa che ha sancito un riavvicinamento a Washington ma anche un avvertimento abbastanza netto verso Mosca, ha sospeso l'autorizzazione al gasdotto Nord Stream 2, l'infrastruttura strategica che collega i giacimenti russi a Berlino evitando i Paesi dell'Europa orientale e sfruttando invece i fondali del Baltico. Lo stop non è definitivo, e il quotidiano tedesco Spiegel ha già svelato che questo "congelamento" del gasdotto era pronto da diversi mesi. Il ministero dell'Economia ha chiesto all'agenzia federale competente di ritirare il giudizio positivo al progetto, ma non si tratta di un decisione a lungo termine.

La mossa tedesca non è indolore. Con quell'infrastruttura di 1230 chilometri e dalla capacità di 55 miliardi di metri cubici di gas all'anno, Berlino blinderebbe la sua posizione di hub del gas europeo e sancirebbe di fatto un asse con Mosca già dimostrato anche dai legami anche personali con Gazprom, il colosso russo dell'energia. La scelta del governo di Olaf Scholz è stata particolarmente apprezzata dagli Stati Uniti, tanto che la Casa Bianca ha ribadito che " il presidente Joe Biden aveva chiarito che se la Russia avesse invaso l'Ucraina, avremmo agito con la Germania per garantire che Nord Stream 2 non andasse avanti ". " Siamo stati in stretto contatto con la Germania per tutta la notte e accogliamo con favore il loro annuncio ", ha twittato la portavoce, Jen Psaki. Ma è chiaro che il significato profondo di questa sanzione, che di fatto è anche verso se stesse, implica per la Germania il tentativo di riportare Putin a più miti consigli mostrando uno dei danni più gravi che potrebbero essere inferti all'agenda del Cremlino.