Incidente per Joe Biden: cade mentre è in bicicletta

Incidente per Joe Biden, caduto dalla bicicletta mentre si trovava in villeggiatura a Rehoboth Beach, nel Delaware, dove possiede un'abitazione al mare. Per il presidente Usa, in ogni caso, non ci sarebbero state conseguenze, né necessità di cure mediche. Questo, almeno, quando diffuso dalla Casa Bianca.

Dell'episodio che ha visto coinvolto Biden è stato diffuso anche un breve video da parte della Cnn, in cui lo si vede fermarsi dopo aver attraversato la strada e perdere il controllo della bici. A quanto pare il presidente stava facendo un giro all'interno di un parco situato vicino alla sua casa quando, notato un gruppetto di sostenitori in sua attesa, ha lasciato la comitiva, composta dalla moglie Jill e da altre persone, per raggiungerli e lasciarsi scattare delle foto.

Fermata la bicicletta, Biden ha poggiato il piede sinistro a terra per smontare, ma il destro è rimasto impigliato nel pedale, e ciò avrebbe provocato la brusca caduta. Nulla di grave, comunque. Tempestivamente raggiunto dagli agenti della scorta, è riuscito a rimettersi in piedi e a rassicurare tutti sul proprio stato: "Sto bene" , avrebbe detto.

Ristabilita la calma, Biden è dunque rimasto insieme ai cittadini incontrati per strada per parlare con loro. Un bambino gli si sarebbe addirittura avvicinato per domandargli come sia fare "il lavoro del presidente" e lui avrebbe risposto: "Come tutti i lavori. Alcune cose un po' difficili, altre più facili".

Più tardi la Casa Bianca ha fatto sapere che Biden non ha avuto necessità di cure mediche. "Come ha detto il presidente, il suo piede è rimasto intrappolato su un pedale mentre stava smontando, sta bene e non è necessaria alcuna attenzione medica ", ha dichiarato una fonte alle principali agenzie di stampa.

Rimangono, tuttavia, i dubbi da parte di alcuni sulle condizioni del presidente, il più anziano mai eletto (79 anni). Recente anche la caduta sugli scalini dell'Air Force One.