Biden ci ricasca: "Guardate cosa è successo in Italia"

Ancora una volta il presidente degli Stati Uniti si sofferma sulle recenti elezioni politiche in Italia, che hanno sancito la netta vittoria del centrodestra. Lo fa durante una raccolta fondi per il suo partito in vista delle imminenti elezioni di midterm. "Guardate cosa è successo", si legge nella trascrizione della Casa Bianca dell'evento che si è svolto lo scorso 13 ottobre, mentre stava parlando della guerra in Ucraina e delle ore passate "220, 225, il mio staff le ha calcolate - puntualizza - a parlare con i capi di Stato della Nato e dell'Ue per tenerli insieme. Non è uno scherzo".

Biden osserva che il voto in Italia potrebbe avere serie ripercussioni sulla compattezza della Nato. Non lo dice espressamernte ma lo lascia intendere. "Una cosa che Putin aveva deciso - e su cui contava - è che la Nato si dividesse. Non è uno scherzo. Dividere la Nato. E guardate cosa sta succedendo. Guardate cosa sta succedendo sul fronte orientale della Nato. Guardate cosa sta facendo la Polonia. Guardate cosa sta succedendo. E la Polonia resiste. Ma l'Ungheria? Cosa sta succedendo? Guardate cosa è successo di recente in Spagna e in Italia".

Quattro giorni dopo le elezioni, il 29 settembre, aveva già commentato il voto in Italia. Quella volta, durante una raccolta fondi con i governatori democratici, aveva detto: "Avete appena visto cosa è accaduto in Italia in quelle elezioni. Vedrete cosa accadrà nel mondo. La ragione per cui mi preoccupo di dire questo è che non potete essere ottimisti neppure su cosa accadrà qui".