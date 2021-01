I social "archiviano" la presidenza Trump: ecco come cambiano

Con l'insediamento di Joe Biden, diventato ieri ufficialmente il 46esimo Presidente degli Stati Uniti d'America, tutte le pagine social ufficiali che prima erano in capo all'amminisitrazione Trump ora passano allo staff del presidente eletto. Anche se la transizione è stata più complicata del previsto. L'amministrazione Biden ha infatti rilevato l'account @POTUS su Twitter, così come @WhiteHouse, @VP, @FLOTUS e @PressSec. Su Facebook, il nuovo presidente ha ereditato l'account ufficiale della Casa Bianca e POTUS, e oltre al canale di Youtube. Twitter ha anche creato un nuovo account istituzionale per l'amministrazione entrante: @SecondGentleman per Doug Emhoff, per il marito del vicepresidente eletto Kamala D. Harris.

Durante l'insediamento di Biden, agli utenti Facebook che seguivano l'account ufficiale della Casa Bianca è arrivato un avviso: "Una pagina che ti piace, The White House, ha modificato il proprio nome in "The Trump White House", che poi è diventata The Trump White House Archived ed è gestita dalla National Archives and Records Administration (Nara). Nella presentazione della pagina, collocata all'altezza dell'immagine di copertina, un video che ripercorre tutti i successi dell'amministrazione Trump, dai risultati record raggiunti nell'economia alla lotta allo Stato Islamico. L'account POTUS45 di Trump ha più di 33 milioni di followers.

Joe Biden non eredita in automatico i followers di Trump

Che è successo? In buona sostanza Joe Biden non ha ereditato in automatico i followers di Donald Trump sui social, né su Facebook né su Twitter come i membri dello staff presidenziale si attendevano. " Questi account istituzionali non manterranno automaticamente i followers della precedente amministrazione ", ha scritto Twitter in un post sul blog sull'inaugurazione . " Le persone su Twitter che hanno seguito in precedenza account Twitter istituzionali della Casa Bianca, o che attualmente seguono account Twitter Biden o Harris pertinenti, riceveranno avvisi e altre richieste che li informeranno del processo di archiviazione, oltre a dare loro la possibilità di seguire gli account Twitter della nuova amministrazione ". Il direttore digitale dello staff di Joe Biden Rob Flaherty ha definito il piano di transizione di Twitter " profondamente insufficiente" in un tweet la scorsa settimana. Come scrive il Washington Post, Twitter si è rifiutata di commentare la decisione di non spostare automaticamente i follower da un account all'altro.

L'account personale di Trump è stato cancellato all'inizio di questo mese da Twitter. È stato anche sospeso "a tempo indeterminato" da Facebook, e YouTube ha confermato martedì che avrebbe prolungato la sua sospensione per almeno un'altra settimana. La decisione delle piattaforme social è stata presa dopo l'assalto al Campidoglio dello scorso 6 gennaio da parte dei supporter del tycoon.