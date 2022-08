Bimba nasce con 100 tumori, poi il miracolo: guarita dopo 18 mesi

Quando la piccola Rachael Young è nata, c'erano scarsissime possibilità che potesse sopravvivere. I medici le avevano trovato 100 tumori in tutto il corpo per via di una rara forma di miofibromatosi, una malattia che aggredisce gli organi, i muscoli e le ossa. Ma dopo 18 mesi di chemioterapia, quasi per miracolo, la bimba è completamente guarita: ora sta bene. " È stato un enorme sollievo quando ci hanno detto che i tumori erano scomparsi ", ha raccontato mamma Kate in una intervista al tabloid inglese The Mirror.

La storia di Rachael

Il calvario di Rachael è cominciato a poche ore dalla nascita. I tumori erano presenti in ogni parte del corpo, compreso il cuore. Le condizioni generali di salute erano talmente critiche che i medici avevano suggerito ai genitori di prepararsi al peggio. " È stato uno shock tremendo per noi. - ha ricordato la mamma della bimba - Avevo avuto una gravidanza sana, quindi non avevamo idea di cosa potesse essere successo. Non avevamo mai sentito parlare di questa malattia prima. che non avevano mai visto niente del genere in 40 anni e non sapevano se avrebbero potuto curare Rachael perché non avevano un caso con cui confrontarla. È stato un inizio così deprimente per lei ".

La terapia sperimentale

Fortunamente, però, i tumori diagnosticati alla bimba erano benigni ma " poiché ce n'erano così tanti, - ha spiegato Kate Young - potevano causarle danni potenzialmente letali. Così i medici hanno deciso che la chemioterapia era il modo migliore per curarli ". La piccola Rachael è stata sottoposta a uno studio di ricerca iniziando un trattamento chemioterapico intensivo all'ospedale di Addenbrooke, a Cambridge, ad appena due settimane dalla nascita. " Era costantemente malata con la chemioterapia e ha anche avuto molte infezioni. Doveva essere nutrita attraverso un tubo. È stato straziante ", ha ricordato ancora Kate.

La guarigione