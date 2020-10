La bambina "sbadata" Scambia il gel intimo per quello disinfettante

Succede anche questo in tempo di covid, quando l’estrema attenzione per la disinfezione può far fare anche questi clamorosi errori. La “colpa” questa volta però è di una bambina scozzese, la piccola Summer che nel preparare lo zaino per andare a scuola ha commesso questo clamoroso errore.

La bambina che abita a Livingston in Scozia, come tutte le sere ha preparato lo zaino per la scuola avendo cura di inserire all’interno tutti i presidi di protezione come appunto la mascherina, i guanti e appunto il gel disinfettante. O meglio lei aveva pensato di aver messo questo, in realtà ha preso un altro flacone trovato nel cassetto del comodino dalla mamma. Non sono stati però gli insegnanti ad accorgersi del clamoroso errore che è andato avanti per oltre una settimana. A rendersene conto è stata la mamma stessa quando ha deciso di lavare il cappotto della bambina e in una delle tasche ha trovato il tubetto di lubrificante.

Si può solo immaginare il suo imbarazzo per questa scoperta e la cosa sarebbe divertente se non fosse tragica visto che per una settimana la figlia si è disinfettata le mani con un gel intimo piuttosto che con uno disinfettante. La mamma ha raccontato poi l’accaduto ad un giornale locale e la notizia è stata ripresa prima dal Sun e poi e poi ha fatto il giro di tutto il mondo portando un minimo di allegria in una situazione pandemica molto pesante.

“Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia- ha raccontato la signora - e ho trovato il lubrificante intimo, che mi era stato regalato. Probabilmente le maestre non si erano accorte di nulla: credo che mia figlia abbia letto la marca, Ann Summers, e l’abbia scambiata per il suo nome. Per questo ha creduto che fosse il suo gel disinfettante. Quando le ho chiesto perché fosse nel suo cappotto, lei mi ha risposto “Per non farmi contagiare dai germi, è caldo e morbido”.