Birra Corona, sospesa la produzione a causa del coronavirus

La pandemia causata dal coronavirus ha costretto il mondo intero ad adottare misure restrittive per tutti i cittadini, ma questo sta avendo dei risvolti anche in campo industriale ed economico. A riprova di ciò basti pensare a ciò che sta succedendo al noto marchio di birra Corona. Nelle ultime ore sta circolando la notizia della sospensione della produzione; questa decisione è stata presa dopo che il Messico ha ritenuto l'attività non essenziale. Il birrificio Grupo Modelo ha dichiarato di ridimensionare le operazioni al minimo indispensabile seguendo le direttive del governo messicano.

Ma la società ha aggiunto anche che potrebbe continuare a produrre la birra solo se le operazioni fossero considerate nel segmento dell'agricoltura, visto che solo in questo modo sarebbe fattibile. Sempre il Grupo Modelo, del quale fanno parte anche i marchi di esportazione Pacifico e Modelo, ha aggiunto che completerà la sospensione nei prossimi giorni ridurrendo le operazioni a un livello minimo tale da consentire una eventuale ripresa una volta cessata la sospensione. Nella nota emessa dalla società, essa si dice pronta ad attuare un piano con oltre il 75% del personale impegnato a lavorare da casa e pronto a garantire la fornitura di birra. L'agricoltura e la produzione industriale sono tra i settori ancora autorizzati a funzionare secondo quanto dettato dal governo messicano; tutte le altre attività considerate non essenziali sono sospese almeno per tutto il mese di aprile.