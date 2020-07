Brasile, giallo su Bolsonaro: "Ha i sintomi del Covid"

Nuovo test per il presidente brasiliano Jair Bolsonaro dopo aver effettuato una radiografia ai polmoni. In una nota, la presidenza brasiliana ha dichiarato che il risultato del test sarà noto nella giornata di oggi, martedì 7 luglio. Il presidente non ha confermato le voci che parlavano di sintomi da coronavirus.

I risultati del test in giornata

Bolsonaro, che da sempre ha minimizzato sui rischi eventuali del Covid, ha affermato davanti ai suoi sostenitori, accorsi fuori dalla residenza presidenziale nella capitale Brasilia di sentirsi bene. Dopo l’incontro di marzo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Bolsonaro si era sottoposto a tre test, poi pubblicati a maggio dalla Corte suprema brasiliana, risultati tutti negativi. Da quel momento il leader brasiliano non si sarebbe sottoposto a ulteriori esami, non contando l’ultimo di cui si stanno aspettando i risultati in giornata. Ieri intanto è stato posto il veto sull’obbligatorietà dell’utilizzo delle mascherine nelle carceri brasiliane, nelle quali si contano circa 700 mila detenuti.

Radiografia ai polmoni e tampone

Poco dopo, i dubbi sollevati da Cnn e Estado de Sao Paulo, secondo i quali il presidente mostrerebbe diversi sintomi riconducibili al coronavirus. Febbre alta, si parla addirittura di 38 gradi e tasso di ossigenazione del sangue al 96%. Inoltre avrebbe anche assunto dosi di idrossiclorochina. Il leader politico sarebbe stato sottoposto al tampone nell’ospedale militare di Brasilia. Nel pomeriggio di ieri, durante il consueto incontro con i suoi sostenitori nel giardino del Palácio da Alvorada, sua residenza ufficiale, ha confermato di essersi sottoposto sia alla radiografia ai polmoni che al test per accertare o meno l’eventuale positività. La risonanza magnetica polmonare non avrebbe comunque evidenziato nulla di preoccupante, il polmone è pulito. Tutti gli impegni di governo sono stati per il momento annullati.

In Brasile sono già diversi giorni che l’uso delle mascherine nei luoghi pubblici è stato abolito, anche se la situazione nel Paese sembra tutt’altro che sotto controllo. Il Paese ha raggiunto ieri, lunedì 6 luglio, 1.623.284 casi confermati di Covid-19. In base ai dati del Consiglio nazionale dei segretari sanitari (Conass), nelle ultime 24 ore ci sono stati ulteriori 20.229 contagi e 620 decessi. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia è così tragicamente salito a 65.487. Tutta l’America latina è in una situazione preoccupante che non sembra volersi arrestare.