Bolsonaro choc: "Sono sotto antibiotici, ho la muffa nei polmoni"

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, guarito dal coronavirus, ha scherzato in diretta in un programma tv, asserendo: “Dopo 20 giorni al chiuso, ho la muffa nei polmoni". Il presidente sta adesso assumendo antibiotici per cercare di debellare un’infezione che lo ha colpito.

Positiva al Covid anche la moglie di Bolsonaro

Anche la moglie è risultata positiva al coronavirus, così come un ministro. Preoccupazione anche per altre due esponenti del governo, le ministre Tereza Cristina e Damares Alves, che recentemente avevano incontrato la first lady durante una cerimonia. “Ho appena fatto un esame del sangue. Ieri mi sentivo un po’ debole. Hanno anche trovato un po’ di infezione. Ora sto assumendo antibiotici” ha spiegato Bolsonaro senza entrare troppo nei particolari. Di poche ore fa la notizia della positività anche della sua consorte e di un ministro.

Del resto, In Brasile il Covid-19 non ha certo risparmiato la popolazione: più di 91mila i decessi e 70mila nuovi positivi, per un totale di circa 2,6 milioni di casi. Il Paese della America del Sud è secondo solo agli Stati Uniti. Bolsonaro però, fin dall’inizio, aveva minimizzato l’epidemia, convinto che il lockdown, per l’economia dello Stato, sarebbe risultato peggiore della malattia. Ma desso anche la moglie è risultata positiva al tampone, dopo che Bolsonaro ha fatto rientro a Brasilia lo scorso lunedì, nel suo ufficio al Palacio del Planalto, sede del governo, dopo aver passato tre settimane di quarantena. Adesso sarà la volta della first lady Michelle passare qualche giorno in isolamento all’interno della residenza del presidente, il Palazzo Alvorada. Come riportato dal quotidiano Folha de Sao Paulo, saranno banditi anche i contatti con le due figlie, Laura e Leticia.

Preoccupazione per due ministre

Preoccupazione per altri membri dell’esecutivo, la ministra dell’Agricoltura Tereza Cristina e la ministra Damares Alves che potrebbero essere stati contagiati dalla donna durante una recente cerimonia a palazzo. Michelle ha sì parlato con la mascherina, ma le due donne avrebbero comunque usato il microfono e il pulpito da lei stessa utilizzato. Al momento hanno quindi annullato i loro impegni politici e a breve si sottoporranno al tampone.