Bombe su Gaza, razzi su Tel Aviv: guerra tra Hamas e Israele

La guerra tra Israele e Gaza non accenna a placarsi. Le brigate Ezzedin al-Kassam hanno annunciato di aver sferrato il loro più feroce attacco contro Israele dopo che lo Stato ebraico ha colpito la Striscia di Gaza: " Come promesso, abbiamo sferrato un attacco contro Tel Aviv. Abbiamo lanciato 130 razzi in reazione alla distruzione di un grande edificio a Gaza ". La situazione appare molto critica e questa volta il conflitto non colpisce solo i territori della Striscia e quelli limitrofi, ma arriva direttamente a Tel Aviv, la seconda città del Paese.

Il sistema Iron Dome, la "cupola di ferro" che intercetta i razzi provenienti dai territori palestinesi, si è attivato con il suono delle sirene. Molti razzi hanno colpito il territorio dello Stato ebraico ma non sono stati intercettati perché diretti verso aree non popolate. Per l'attivazione dell'Iron Dome, è stato sospeso il traffico aereo nell'aeroporto internazionale Ben Gurion. Le sirene suonano anche a Ramla e Lod.

Morti in Israele e a Gaza

Il sangue torna a scorrere sia in Israele che nei territori palestinesi. I missili partiti dalla Striscia hanno colpito un autobus a Holon ferendo quattro persone in modo grave. A Rishon Lezion, invece, una donna israeliana è deceduta a seguito dell'esplosione di un razzo, terzo caduto israeliano per gli attacchi di Hamas dopo le due donne morte ad Ashkelon. Vittime anche tra i palestinesi: la reazione delle forze armate israeliane non si è fatta attendere e i caccia si sono alzati in volo per neutralizzare i centri di comando di Hamas. Ma colpire nel territorio di Gaza significa colpire anche dove sono presenti civili. E infatti dai Territori palestinesi denunciano la morte di 28 persone tra cui nove bambini.

L'operazione "Guardiano delle mura" condotta da Israele ha per ora comportato alcuni bombardamenti su Gaza City e una serie di omicidi mirati per uccidere membri di alto livello di Hamas e della Jihad Islamica, le due maggiori organizzazioni che realizzano gli attacchi sul territorio israeliano.