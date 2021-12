Boris Johnson, nuovo scivolone: foto con vino e staff durante il lockdown

È la seconda volta che una festicciola tra i membri dello staff del primo ministro mette in difficoltà Boris Johnson. La prima volta era stato lo "scandalo del party di Natale", con i collaboratori di Johnson che, in pieno lockdown, si erano ritrovati come se nulla fosse. Ora il Guardian pubblica uno scatto in cui si vede proprio il premier: la foto risale al maggio 2020, quando ogni riunione veniva fatta online. Nella foto, invece, si vedono Boris e la moglie nel giardino di Downing Street, con diversi collaboratori, nessun distanziamento e diverse bottiglie di vino. Ancora una volta, sembra voler sottolineare il Guardian, il primo ministro vara una regola, stabilendo come ci si deve comportare per arginare i contagi, e poi si comporta in modo diametralmente opposto.

Il governo, a dire il vero, aveva già spiegato che si trattava solo di una riunione di lavoro, ma le voci di una festicciola erano circolate lo stesso, nonostante la smentita di Downing Street. Ora esce la foto. Può essere che si trattasse di lavoro, ma si vedono bene vino e formaggi in primo piano. Certo, potrebbe essere stato uno spuntino dopo il lavoro, anche se i dubbi restano. Quello scatto trasmette un momento di relax, non di lavoro. Boris Johnson, smentendo le indiscrezioni che giravano da tempo, aveva ammesso che sì, forse un quarto d'ora di svago e un drink con il personale c'era stato, ma niente di più.

Angela Rayner, numero due dei laburisti, parla di "uno schiaffo in faccia al pubblico britannico", accusando il primo ministro di mostrare costantemente "che non ha riguardo per le regole che mette in atto per il resto di noi".

A onor del vero guardando la foto non ci sembra una festa all'insegna del menefreghismo, senza rispettare le regole e il buon senso. Potrebbe essere stato solo un piccolo break, all'aperto, con le persone presenti assolutamente non ammassate l'una sull'altra.