Così è caduta anche l'ultima bugia sul Russiagate

Potrebbe presto emergere la verità sul tenente generale Michael T. Flynn, consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump dal 20 gennaio al 13 febbraio 2017, tra le prime “vittime” dell’inchiesta sul Russiagate. Il presidente Donald Trump ha condiviso un post su Twitter in cui si dice che il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale sarà " scagionato questa settimana " da ogni accusa. Flynn, 61 anni, accusato di aver mentito alle autorità circa i suoi rapporti con Mosca, ha intrapreso una battaglia legale per chiedere l'archiviazione del caso e, stando a quanto emerso negli ultimi giorni, il suo team legale avrebbe presentato alla Corte una prova " decisiva " che dimostrerebbe la sua innocenza nonché la cattiva condotta degli agenti dell'Fbi che lo interrogarono. Tale prova rimane per ora "top secret" ma il deputato repubblicano Devin Nunes, intervistato dalla conduttrice Fox Maria Bartiromo, ha svelato che il tenente generale dell'esercito sarà completamente scagionato entro una settimana da tutte le accuse a suo carico.

Secondo il commentatore di Fox News Gregg Jarrett, Michael Flynn è vittima di uno dei peggiori abusi giudiziari nei tempi moderni: " un uomo innocente che è stato ingiustamente preso di mira dall'Fbi, perseguito ingiustamente dal consigliere speciale Robert Mueller e costretto a dichiararsi colpevole " scrive. La verità, prosegue, è che il tenente generale dell'esercito in pensione " non ha mai fatto nulla di male " e " non ha commesso crimini ". È stato raggirato " da funzionari senza scrupoli dell'Fbi ", quindi " perseguito incessantemente dalla squadra di procuratori eccessivamente zelanti di Mueller che erano disperati nel tentare di dimostrare che il presidente Trump e la sua campagna fossero collusi con la Russia per vincere le elezioni presidenziali del 2016 ". Una cospirazione che, ovviamente, non è mai esistita.