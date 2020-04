Canada, vestito da poliziotto uccide 10 persone. Morto anche un agente

Un uomo vestito da poliziotto ha ucciso almeno dieci persone, fra le quali un agente di polizia, in una sparatoria durata diverse ore in Nuova Scozia, una regione dell'Est atlantico del Canada. Secondo quanto riportano gli organi di stampa locali, l'omicida è stato poi trovato morto dalla polizia nella città rurale di Portapique. I residenti erano stati avvertiti di chiudersi in casa prima che l'uomo fosse arrestato in seguito alla sparatoria.

L'agente di polizia morto aveva soli 23 anni. La furia omicida dell'uomo, identificato nel 51enne Gabriel Wortman, era iniziata ieri sera nella piccola comunità di Portapique e si è conclusa stamattina poco prima di mezzogiorno, ora locale, nei pressi di una stazione di servizio 35 chilometri a nord di Halifax.

L'autore della strage, secondo quanto annunciato dalla polizia federale, aveva 51 anni ed è stato trovato morto al termine della caccia all'uomo seguita alla sparatoria. "Non posso darvi i dettagli stasera ma ci sono più di dieci morti - ha detto il portavoce della polizia federale di Dartsmouth in una conferenza stampa. Il premier Justin Trudeau ha espresso la sua vicinanza alle vittime e ai familiari: "I nostri pensieri - ha scritto su Twitter - sono con la comunità di Portapique. A nome di tutti i canadesi, siamo con voi e ci saremo anche nei giorni e nelle settimane che verranno", ha aggiunto, dopo avere ringraziato i soccorritori e le autorità locali.