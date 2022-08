Capodanno in Sicilia tra mito e barocco

Catania, Siracusa e Taormina

dal 29 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 (5 giorni/4 notti)

Finalmente la possibilità di festeggiare nuovamente tutti insieme noi “della grande famiglia de il Giornale” un Capodanno con un cenone nel celebre e prestigioso Palazzo BISCARI con intrattenimento musicale. E il tutto in una cornice d’eccezione, le città di Catania, Siracusa e Taormina con tutte le loro bellezze da visitare. Un tour di 5 giorni lungo un itinerario insolito, un viaggio nella storia, nell’architettura e nella natura. Visiteremo testimonianze dall’età preistorica, greca, romana, araba, normanna, spagnola, borbonica, fino ai giorni nostri.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, alloggeremo in mezza pensione all’Hotel Four Point by Sheraton 4*, da dove partiremo ogni giorno per le visite. Quota di partecipazione di 1.690 euro a persona voli, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

Incastonata come una preziosa gemma tra il brullo vulcanico dell’Etna e l’azzurro del Mar Ionio,,Catania è una città dalle mille sfaccettature che sa conquistare grazie alla ricchezza delle sue architetture barocche e del suo patrimonio storico e artistico, ma anche per lo spirito di una Sicilia giovane ed energica.

Il centro storico rispecchia in pieno lo stile barocco e proprio per questo è stato dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità nel 2002.

Percorreremo la Via Etnea, la via più elegante della città, ammireremo la Cattedrale, la Fontanadell’Elefante, la monumentale Via Crociferi con le sue chiese.

Avremo tempo libero per visite individuali, shopping o per rilassarci in un bar del centro per gustare le tante bontà che la pasticceria siciliana può offrire. Visiteremo poi il Monastero dei Benedettini di Catania, gioiello del tardo barocco siciliano e complesso benedettino tra i più grandi d’Europa.

A seguire visita del bellissimo Teatro Romano, situato nel cuore del centro storico della città etnea.

Cuore pulsante e centro storico di Siracusa, Ortigia rappresenta uno dei luoghi con maggiore incanto in Sicilia nonché una delle mete più esclusive del jet set internazionale, dove Giuseppe Tornatore ha girato Malena, regalando immagini rare e felici di una Sicilia degli anni Quaranta.

Abitata fin dalle epoche più remote, passeggiare e perdersi per i suoi vicoli dà la possibilità di scoprire la città greca, medievale, barocca, un luogo da cui è difficile separarsi.

Visiteremo i luoghi più rappresentativi come il Tempio di Apollo, piazza Duomo, la maestosa Cattedrale che racchiude il Tempio di Atena, la chiesa di Santa Lucia alla Badia e la fonte Aretusa.

Taormina, infine, è una terrazza con vista sullo Ionio e sull’Etna. In questa splendida perla di Sicilia, terra dei greci e dei romani, panorami mozzafiato fanno da scenario ad un ricco patrimonio storico e artistico.

Vanto di Taormina è lo splendido Teatro Greco o Teatro Antico, risalente al III secolo a.C. Fu trasformato in arena dai romani, e le lotte tra gladiatori e le battaglie navali presero il posto delle rappresentazioni teatrali.

Oggi è la location per concerti e manifestazioni culturali con l’Etna e il Mare Ionio come sfondo. Vicino si trova il piccolo museo archeologico dell’Antiquarium.

Trascorreremo la sera di San Silvestro a Palazzo Biscari, dimora storica, per il Cenone di Capodanno in esclusiva per i lettori de il Giornale. È il più importante Palazzo privato di Catania e preziosa testimonianza del barocco siciliano. I saloni affrescati, ricchi di fascino ed eleganza, rappresentano uno splendido scenario per concerti, meeting, ricevimenti, serate di gala, sfilate di moda.

Accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici, alloggeremo a Catania in mezza pensione all'Hotel Four Point by Sheraton (4 stelle), da dove partiremo ogni giorno per le visite.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.