"Ecco chi sarà il prossimo re d'Inghilterra"

La regina Elisabetta sta affrontando uno dei periodi più terribili della sua vita. La morte dell’amato Filippo è stata un colpo durissimo, da cui si rialzerà solo con il tempo. Ecco, il tempo è proprio una questione centrale nel futuro della Corona britannica. Cosa accadrà dopo Elisabetta? Ci sarà il regno di Carlo, eterno erede al trono che attende il suo turno con infinita pazienza? È fondata l’ipotesi di un’abdicazione da parte della sovrana?

Dopo Elisabetta si aprirà il regno di William?

Gli osservatori reali stanno immaginando tutti gli scenari possibili per capire se e come si evolverà il ruolo della dinastia Windsor nel Regno Unito. La regina Elisabetta ha attraversato innumerevoli uragani mediatici, dal divorzio tra Carlo e Lady Diana allo scandalo Epstein, dal tradimento di Sarah Ferguson alla Megxit, uscendone sempre a testa alta. Ora dovrà affrontare la solitudine, senza la sua “roccia” Filippo.

Gli esperti, però, sono certi. Abdicazione non è una parola che compare sul vocabolario della Regina. L’esperta Anna Pasternak (se il cognome non vi è nuovo, avete ragione, si tratta della pronipote del celebre Boris Pasternak) ha dichiarato a Vanity Fair: “Meghan e Harry hanno scatenato un incendio che sta cambiando il volto della Gran Bretagna e penso che la monarchia potrebbe modificare il suo approccio arcaico. L’opinione pubblica non apprezza Carlo, la Ditta potrebbe preferire che sia William a diventare re. È più giovane e più amato”.

Questa ipotesi è plausibile, anche perché il principe di Galles non riscuote grandi simpatie nel regno, come fa notare anche l'Huffington Post e la sua consorte Camilla, benché negli anni sia riuscita, in parte, a farsi accettare dal popolo, non riesce a scrollarsi di dosso l’etichetta di “amante”, “l’altra donna” nel matrimonio tra Carlo e Diana. C’è, però, un dettaglio. Per legge la corona non può passare automaticamente da Elisabetta a William. Carlo dovrebbe abdicare, ma per far questo deve prima essere re. Inoltre nessuno ci assicura che voglia rinunciare a ricoprire il ruolo per cui si prepara da una vita. Anzi, sembrerebbe proprio il contrario.

William e Kate, sovrani a furor di popolo?

William e Kate Middleton, invece, rappresentano la coppia perfetta. Il Daily Mail ha elogiato il comportamento della duchessa di Cambridge durante il funerale del principe Filippo, scrivendo: “Ha confortato il principe Carlo, ha riunito William e Harry e ha donato tranquilla dignità alla cerimonia. Deve essere stata dura accettare quanto detto da Meghan e Harry durante l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, ma lei ha voluto fare ciò che era meglio per la famiglia reale. Come la Regina, non serba rancore né cerca vendetta. Kate ha capito che la Regina ha bisogno di lei e di William ora più che mai".

Lo spirito di abnegazione e la serietà di Kate, sempre impeccabile e a suo agio le fanno guadagnare consensi e simpatie che si riflettono anche sul calmo e posato principe William. È vero che il principe Carlo ha già un’influenza ragguardevole nella royal family e detiene una fetta di potere da non sottovalutare. La regale madre ha delegato al figlio diversi compiti. In più il principe vorrebbe attuare il suo piano di una monarchia più snella, cioè un maggior numero di doveri concentrati nelle mani di pochi membri senior, però non facciamoci illusioni.

Il giuramento di Elisabetta