La regina Elisabetta rompe il silenzio e parla al mondo

Per il suo 95esimo compleanno la regina Elisabetta ha compiuto un gesto di cortesia e coraggio, rompendo il silenzio del suo periodo di lutto e rivolgendo un messaggio di ringraziamento non solo ai cittadini inglesi, ma a tutti coloro che le sono stati vicino, le hanno fatto sentire affetto e calore e stima. Sua Maestà ha parlato attraverso un Tweet inviato sul profilo ufficiale della royal family, sottolineando tutto il dolore per la morte di Filippo e la gratitudine per gli auguri di compleanno.

Il messaggio della Regina

La sovrana ha dichiarato: “Per il mio 95esimo compleanno oggi, ho ricevuto molti messaggi di auguri che ho apprezzato molto. Se come famiglia ci troviamo in un momento di grande tristezza, è stato di conforto per tutti noi vedere e ascoltare i tributi resi a mio marito dal Regno Unito, dal Commonwealth e dal mondo intero”. Poi ha concluso: “La mia famiglia e io vorremmo ringraziare tutti voi per il supporto e la gentilezza dimostrataci nei giorni scorsi. Ne siamo profondamente toccati e continua a ricordarci lo straordinario impatto che Filippo ha avuto su innumerevoli persone nel corso della sua vita".

La regina Elisabetta si forma “Elizabeth R”, dove la “R” sta proprio per Regina (dal latino). Il fatto che abbia voluto condividere un frammento del suo dolore, sebbene sia il suo compleanno e non vi sia stato, come preannunciato, un discorso pubblico vero e proprio, rende l’immagine di questa sovrana ancora più eccezionale agli occhi dei suoi contemporanei.