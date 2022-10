In Austria spunta il partito della birra: chi sono gli anti-grillini che puntano al 10%

I più grandi bevitori di birra, in Europa, non è certo un mistero, sono la Repubblica Ceca, con 143 litri pro capite consumati ogni anno, la Germania (106 litri), e l'Austria, appena un litro in meno dei vicini tedeschi. L'amore spassionato degli austriaci per la bevanda alcolica più famosa del mondo non basta, tuttavia, a spiegare la clamorosa affermazione nelle elezioni di domenica scorsa di Dominik Wlazny della Bierpartei, il partito della birra, terzo sul podio con l'8,4% dei voti dietro al presidente austriaco Alexander Van der Bellen - rieletto al primo turno con il 56,2% dei consensi - e al candidato dell'ultradestra Fpoe Walter Rosenkranz, fermo al 17,9%. Wlazny è un viennese di 35 anni, conosciuto in Austria con il nome d'arte di Marco Pogo: un personaggio eclettico, comico, musicista, cabarettista ma anche medico e consigliere nella capitale. Il nome del partito deriva dal brano "Bierpartei" del suo gruppo punk-rock, i "Turbobier".

La provocazione del comico-musicista che piace ai giovani

Qualcuno potrebbe paragonare Dominik Wlazny a Beppe Grillo, ma le affinità non sono poi molte, se non per il fatto che entrambi sono degli artisti e comici. Il suo stile da punk-rocker e provocatore piace molto ai giovani, ma non si tratta della classica formazione populista-euroscettica, ma di qualcosa di diverso. " Wlazny è un europeista convinto e non pesca consensi tra gli euroscettici, come invece fecero i primi 5 stelle. Definire la Bierpartei un partito satirico è riduttivo" , spiega il politologo Peter Filzmaier all'agenzia Ansa. " È vero - aggiunge - che è stato fondato da un artista, ma è altrettanto vero che a Vienna si sta impegnando a livello programmatico ". Tra gli austriaci, spiega Filzmaier, " c'è molto scontento ed evidentemente basta essere diversi per raccogliere l'8% dei consensi ". Oltre ad essere un convinto europeista, a differenza di altri movimenti populisti, Wlazny è anche a favore dei vaccini contro il Covid-19: tant'è che durante la pandemia, da medico, si è messo a vaccinare alcuni fan dopo un concerto della sua band. La sua, dunque, non è una provocazione fine a se stessa: il 35enne viennese fa sul serio, e la clamorosa affermazione di domenica potrebbe convincerlo a proseguire la sua avventura politica.

Un fenomeno social

Non si tratta, per la verità, di un successo del tutto inaspettato. Wlazny è già diventato famoso in patria per aver mantenuto la promessa di installare una fontana di birra a Vienna dopo che il suo Partito della birra - che ha fondato nel 2014 - ha vinto 11 seggi alle elezioni locali del 2020. Come ha raccontato a Beeer Mag nel 2020, il leader del partito dice di aver usato la bevanda alcolica per esprimere le sue idee politiche. " La birra è una cosa meravigliosa, un grande stimolante, un potenziatore sociale, il minimo comune denominatore ", ha detto. Ad Euronews, poco prima delle elezioni, aveva raccontato di essere una " figura morale lontana dalla politica partigiana " e qualora fosse stato eletto presidente, avrebbe organizzato una grande festa in Austria.