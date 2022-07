Robert E. Crimo: chi è il killer di Chicago

I poliziotti lo hanno intercettato a North Lake Forest, alla periferia di Chicago, poco dopo le 19 ora locale. Un agente ha avvistato la Honda Fit argento su cui era stato visto l'ultima volta alla guida ed è riuscito a bloccarlo. Robert E. Crimo, detto “Bobby”, il ragazzo di 22 anni sospettato della strage di lunedì mattina a Highland Park, in Illinois, a seguito della quale hanno perso la vita sei persone, è stato arrestato. La polizia ha fatto sapere che Crimo si è fatto prendere in custodia dalle forze dell'ordine al termine di un breve inseguimento, senza "opporre particolare resistenza" . Il giovane è fortemente indiziato di avere aperto il fuoco da un tetto contro la folla, radunatasi per celebrare la Festa dell'indipendenza del 4 luglio. Oltre ai sei morti, altre quaranta persone sono rimaste ferite.

Ma chi è il presunto assassino finito in manette? Crimo, che nelle foto sui social media ha diversi tatuaggi sul viso e sul collo, è un rapper, con lo pseudonimo di Awake. In una foto del suo profilo Facebook, ora oscurato ma rilanciato da molti utenti di Twitter, il giovane appare con un elmetto e una piccola telecamera in testa e ha il volto coperto. Sempre sulla sua pagina compare un'immagine di una manifestazione del Patriot Front, un'organizzazione suprematista bianca. "Le mie azioni saranno valorose. So cosa fare. È il mio destino" . Così recita una delle sue canzoni. Crimo in una pagina social si descrive come "rapper, cantante, cantautore, attore e regista di Chicago" .

La sua figura, però, resta ancora avvolta nel mistero. I video collegati al suo nome mostrano immagini inquietanti e violente, come per esempio l'animazione del profilo di un uomo con una lunga pistola e persone ferite. Sui social sono anche emerse foto in cui il giovane sfilava a manifestazioni pro-Trump, ma non è chiaro se fosse un sostenitore del tycoon o di un altro partito. Una foto pubblicata su Twitter mostra Crimo che indossa una bandiera di Trump come un mantello; ma nello stesso account poi commenta positivamente un video del presidente Joe Biden. Nelle foto il giovane arrestato appare con una figura molto esile, la barbetta a chiazze e tatuaggi sul viso e sul collo, di cui uno sopra il sopracciglio sinistro con la scritta "Awake", lo pseudonimo che utilizzava quando pubblica canzoni rap online.