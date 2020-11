Cina, così lo shopping on-line promuoverà i prodotti italiani

In Cina l’inizio di novembre è sempre coinciso con la stagione annuale di grandi sconti. In questo periodo si tiene anche la prima e più grande fiera dell’import al mondo, la CIIE di Shanghai. L'entusiasmo della gente per gli acquisti - anche per gli acquisti delle merci importate - sta crescendo sempre di più.

La nuova forma di vendita dei live shopping

Quest’anno, inoltre, ricorre il cinquantenario dell’istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Italia, e la Cina farà di tutto affinché sempre più cinesi conoscano l’ottima qualità dei prodotti italiani. L’amicizia tra i due popoli sarà rafforzata attraverso un’attività di live shopping. Proviamo a fare una previsione audace: quanti buoni prodotti italiani saranno comprati dai netizen cinesi a casa in questi due giorni? Un noto conduttore del China Media Group (CMG) e il migliore beauty influencer della Cina trascorreranno un'ora a promuovere prodotti italiani su account social e app che quasi tutti hanno scaricato.

Con una popolazione di 1,4 miliardi di persone e un gruppo a reddito medio di oltre 400 milioni di individui, la Cina è il mercato più promettente al mondo. Si stima che le importazioni cumulative di merci nei prossimi dieci anni dovrebbero superare i 22 trilioni di dollari, vale a dire il 17% in più del PIL dell'UE nel 2018! I beni stranieri che entrano nel mercato cinese come possono lasciarsi scappare una vetrina e un canale agile e veloce come la CIIE?

Alle 18:00 di venerdì 6 novembre (le 1:00 ora italiana), direttamente dal centro finanziario BFC Bund, a circa venti chilometri dai padiglioni della CIIE, due celebrità cinesi promuoveranno in diretta online prodotti italiani per un’ora. Si tratta di Kang Hui, il più influente conduttore di notiziari televisivi in Cina, e del ventottenne Austin Li, anche conosciuto come Lipstick King. Quest'ultimo è l'uomo che in Cina vende più rossetti di tutti. Ne può vendere 15.000 in cinque minuti. Una volta è riuscito perfino a vendere 2,28 milioni di yuan di cosmetici in un secondo.

Quando promuove merci on-line, Austin Li ama gridare frasi come: " Too pretty to look at ", " Oh My God " e " Compralo! ". Come sarà la sua performance questa volta? Quali prodotti italiani saranno più popolari? Tra gli ospiti ci sarà anche Liu Pai dello Studio Tiramisù. Ci vediamo il 6 novembre!

Un evento da non perdere

I live shopping sono una nuova forma di vendita che si è sviluppata in Cina negli ultimi anni. Quest'anno, molti rivenditori offline sono stati colpiti dalla pandemia di Covid-19, così questa nuova modalità di promozione dei prodotti in diretta online si è sviluppata rapidamente. In qualità di mezzo di comunicazione più influente in Cina, il CMG ha assunto la guida nella promozione di beni attraverso trasmissioni in diretta, contribuendo alla ripresa economica post-epidemia. E il live shopping di prodotti italiani rappresenta un nuovo tentativo per le merci importate.

Come sottolineato dall’ambasciatore italiano in Cina, Luca Ferrari, la CIIE di Shanghai ha rappresentato sin dalla sua nascita la più grande esposizione del mondo. Nel 2019, l'Italia è stata anche ospite d'onore di questa importante manifestazione. Quest'anno, la partecipazione dell'Italia alla CIIE è molto ricca. A proposito dell’attività di live shopping del CMG, Luca Ferrari ha ricordato che il 6 novembre è esattamente il cinquantesimo anniversario dell'istituzione di relazioni diplomatiche tra Cina e Italia.

" In questo giorno speciale, vorrei ringraziare sinceramente il China Media Group per aver organizzato un'attività di live shopping su larga scala su Tmall. Questo evento è di grande importanza. Il mercato dei consumi cinese rappresenta un'opportunità importante per l'Italia. Parteciperanno molte imprese italiane. Mi auguro sinceramente che l’attività dedicata ai prodotti italiani possa avere successo e ricevere grandi lodi da parte dei consumatori cinesi" , ha affermato l'ambasciatore Ferrari.

All’attività di live shopping parteciperanno anche la stella del calcio italiano Paolo Maldini e la vincitrice di Miss Italia Carolina Stramare. Il live shopping si terrà presso il Bund di Shanghai, vicino al fiume Pujiang. Sul tetto dell’edificio da cui si terrà l’evento si può vedere il Bund prosperoso e fiorente su entrambi i lati del fiume Pujiang e Lujiazui, nel distretto di Pudong.