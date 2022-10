Terrore al party di Halloween a Seul: muoiono oltre cento persone nella calca

Sono almeno 120 i morti e 100 i feriti a Seul per la calca creatasi in una festa per Halloween. Stando a quanto riferito dalla locale agenzia di stampa Yonhap, su segnalazione dei Vigili del fuoco di Seul, circa una cinquantina di persone che partecipavano a un party organizzato per festeggiare Halloween sono rimaste colpite da un arresto cardiaco.

Il drammatico bilancio sarebbe la conseguenza diretta di un grande assembramento di cittadini venutosi a creare all'interno del quartiere di Itaewon, una zona ben nota nella capitale della Corea del Sud proprio per la movida. La conferma pare arrivare anche dall'esame di alcuni video che stanno circolando nelle ultime ore in rete, nei quali si vedono decine di persone che, stese a terra in strada, ricevono i primi soccorsi.

Le autorità per le emergenze hanno riferito alla stampa di aver ricevuto almeno 81 segnalazioni relative a cittadini colpiti da difficoltà respiratorie di varia entità. A causa dell'elevato numero di persone coinvolte e della singolarità dell'episodio, la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo: tanto il clamore che lo stesso sindaco di Seul ha scelto di interrompere il suo viaggio in Europa per fare ritorno il prima possibile nella capitale e gestire l'emergenza.

Fonti locali riportano che nel quartiere di Itaewon si trovavano circa 100mila cittadini, riunitisi per celebrare il primo evento pubblico di Halloween senza più l'obbligo di indossare mascherine contro il Covid. Già dai primi messaggi circolati sui social media all'inizio della manifestazione, più di qualcuno mostrava preoccupazione per il grande affollamento, tanto da ritenere l'area stessa poco sicura. Sul posto sono attualmente all'opera oltre 400 soccorritori.