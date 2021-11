Ecco chi è il rapitore di Cleo: tutto ciò che sappiamo

L'uomo che ha rapito Cleo Smith, la bimba australiana di 4 anni ritrovata 18 giorni dopo la denuncia di scomparsa, si chiama Terry Kelly. Tratto in arresto nella serata di giovedì, il 36enne dovrà rispondere di reati a vario titolo tra cui quello di rapimento. Secondo quanto si apprende dal Daily Mail, Kelly sarebbe ossessionato dalle bambole e sui social è solito pubblicare foto con la sua famiglia immaginaria.

Il ritrovamento di Cleo

Cleo è stata ritrovata 18 giorni dopo la scomparsa in un appartamento di Carnavon, in Australia Occidentale. A segnalare la presenza di uomo " solitario " che si aggirava con fare sospetto in un market locale erano stati i residenti della piccola cittadina australiana. Lo sconosciuto è stato rintracciato in un'abitazione malconcia e sporca dove la bimba era segregata da due settimane. I dective hanno raccontato che, al momento del salvataggio, Cleo indossava un pigiamino pulito, era pettinata e aveva con sé delle bambole. La piccola è stata immediatamente affidata alla madre.

The moment Cleo was rescued pic.twitter.com/arusYi9kCa — WA Police Force (@WA_Police) November 3, 2021

Chi è il rapitore della bimba australiana

A circa 24 ore dall'arresto, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sul rapitore di Cleo Smith, il 36enne australiano Terry Kelly. Si tratta di dettagli a dir poco inquietanti e macabri. Secondo quanto si apprende da fonti a vario titolo, l'uomo avrebbe una vera e propria passione per le Bratz - delle bambole di ultima generazione - che collezionerebbe in serie. Sui social sarebbe solito condividere foto della sua famiglia immaginaria ma i vicini di casa assicurano che " non ha figli ". Vive a circa 7 minuti dall'abitazione dei coniugi Smith: un bugigattolo ricoperto da sterpaglie ed erbacce. " Ho dei figli della stessa età - ha raccontato un vicino al Daily Mail - L'ho visto entrare e uscire ma non ci ho mai interagito. Questo è un quartiere molto tranquillo e riservato ". Kelly è stato arrestato mercoledì sera: dovrà rispondere di diversi reati, compreso quello di rapimento.