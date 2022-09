"Compassione, cura, fiducia...". L'ultima lettera di Andrea alla regina Elisabetta

Il rifugio sicuro è sempre la mamma anche quando non c'è più: si può riassumere anche così il significato della lettera che il Principe Andrea ha dedicato alla Regina Elisabetta II poche ore prima dell'estremo saluto dei britannici e del mondo intero. " Cara mamma, madre, Sua Maestà, tre in uno ", ha scritto il duca di York, sottolineando la figura che rappresentava per se stesso ma anche per la nazione soprattutto con la terminologia di "madre".

Il perché della lettera

È chiaro il significato, neanche tanto recondito, di questa lettera postuma: se Andrea l'avesse far voluta leggere alla defunta regina l'avrebbe scritta già da tempo o l'avrebbe consegnata privatamente. Invece, questo tentativo mette in luce il tentativo di riabilitarsi agli occhi dei britannici dopo lo scandalo Epstein. " Vostra Maestà, è stato un onore e un privilegio servirla ", ha scritto Andrea. " Madre della nazione, la tua devozione e il tuo servizio personale alla nostra nazione sono unici e singolari; la tua gente mostra il suo amore e rispetto in tanti modi diversi e so che stai osservando, onorando il loro rispetto", è il passaggio successivo,

Il ringraziamento alla madre

Dopo la parte più formale, ecco che Andrea la ringrazia direttametne facendo intendere la sua presenza anche nei momenti più difficili della sua vita come lo scandalo a luci rosse che lo ha travolto. Da madre passa a mamma, più confidenziale e diretto: " Mamma, il tuo amore per un figlio, la tua compassione, le tue cure, la tua fiducia ne farò tesoro per sempre. Ho trovato la tua conoscenza e saggezza infinite, senza confini o contenimento. Mi mancheranno le tue intuizioni, i tuoi consigli e il tuo umorismo ", ha scritto il duca di York. Come detto, tra le righe si coglie il significato vero di questo passaggio: la gente lo ha allontanato ma Andrea cerca un'altra possibilità.

Come scrive il The Guardian, la dichiarazione è stata resa pubblica da un consulente per le pubbliche relazioni che ha assistito il duca durante lo scandalo su Epstein e il caso di aggressione sessuale presentato contro Andrea da Virginia Guiffre, risolto in via extragiudiziale per una grossa somma di denaro mai svelata. Accanto alla lettera, il quotidiano racconta di una fotografia della regina con in braccio il neonato Andrew poco dopo la sua nascita nel 1960 e la guancia appoggiata sulla sua testa.

L'uniforme militare

Al duca non è stato permesso di indossare l'uniforme militare durante le cerimonie dopo la morte di Elisabetta II in seguito allo scandalo: l'accordo extragiudiziale dello scorso febbraio, infatti, non ha cancellato quanto affremato dalla Giuffre secondo la quale sarebbe stata aggredita sessualmente in tre occasioni quando era ancora 17enne, accuse sempre rimandate al mittente da parte del duca.