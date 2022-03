Il consigliere di Zelensky rivela: "Quando può finire la guerra..."

Una disamina decisamente ottimista quella di Oleksiy Arestovych, consigliere presidenziale di Volodymyr Zelensky, che sulle proprie pagine social afferma che il conflitto fra Russia ed Ucraina potrebbe concludersi fra circa 2-3 settimane, con la sconfitta dei primi.

Iniziate lo scorso 24 febbraio con l'operazione militare russa nel Donbass, le ostilità fra i due Paesi stanno tenendo tutto il mondo con il fiato sospeso, ma secondo Arestovych la guerra, almeno la sua fase attiva, starebbe volgendo a conclusione, con la vittoria dell'Ucraina. "La fase attiva è quasi terminata vicino a Kiev, Kharkiv, Sumy e Chernihiv. Anche se dovessero aggiungere alcune riserve da qualche parte, provare ad andare all'offensiva, finirà comunque con la loro sconfitta" , è infatti quanto scrive oggi Oleksiy Arestovych sul proprio canale Telegram. "La fine è qui, hanno perso strategicamente, perdono e rapidamente. Penso che a metà aprile, alla fine di aprile, i residenti di Kiev che se ne sono andati potranno tornare a casa" , ha aggiunto.

Le affermazioni di Arestovych non si fermano qui. Nel corso di un briefing che si è svolto nelle ultime ore, il consigliere presidenziale ucraino ha annunciato che le forze aree ucraine hanno provveduto ad abbattere 4 aerei, 2 elicotteri, 3 missili da crociera ed un aereo senza pilota a bordo. "L'aeroporto di Chornobaivka nella regione di Kherson, che i russi utilizzano come punto di comando e stazionamento aerei, è stato di nuovo attaccato dalle forze armate" , ha riferito, "e il comandante dell'8° armata sarebbe stato ucciso" .