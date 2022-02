La Corea del Nord scende "in campo": ecco cosa ha detto Kim

" Il regno degli Stati Uniti è finito ". I toni sono di quelli forti, come si confà al personaggio. Nella guerra scatenata da Vladimir Putin in Ucraina entra anche Kim Jong-un, che si schiera al fianco dello Zar e contro l'Occidente.

A provocare l'offensiva russa, secondo il dittatore nordcoreano, sarebbe stata la " politica egemonica e arbitraria " adottata da Washington. L'amministrazione guidata da Joe Biden, si legge nella nota diffusa dal ministero degli Esteri di Pyongyang, avrebbe " ignorato le legittime richieste della Russia sulla sicurezza ". La causa principale della crisi in Ucraina, prosegue il comunicato, " affonda le radici nell'ostinazione e nell'arbitrarietà degli Stati Uniti " rei di aver adottato sanzioni e pressioni unilaterali, perseguendo due soli obiettivi: " l'egemonia mondiale e la superiorità militare ". I nordcoreani accusano poi gli Stati Uniti di ipocrisia, ovvero di " imbellire " le ingerenze negli affari interni degli altri Paesi come impegno " per la pace e la stabilità del mondo " mentre denunciano senza motivo " misure di autodifesa " adottate da altri Paesi per la propria sicurezza nazionale come "ingiustizie e provocazioni".