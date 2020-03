Virus, farsi infettare per trovare un vaccino

Nei laboratori di tutto il mondo si lavora senza sosta per trovare il vaccino: il coronavirus si sta diffondendo giorno dopo giorno e bisogna fare in fretta.

A Londra ci si sta preparando per cercare alcuni volontari che si facciano infettare da due ceppi di virus simili al Covid-19 per aiutare gli scienziati a trovare un vaccino. L'annuncio, come riporta TgCom24, è apparso sul sito inglese di Hvivo, società che promuove Flucamp (un progetto che cerca nuove sperimentazioni per testare alcuni tipi di vaccino). Così gli esperti dei laboratori del Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre di Whitechapel, proprietà di Hvivo, potrebbero iniziare la ricerca di 24 volontari.

Dopo essere state individuate, a queste persone verranno iniettati due ceppi più deboli del virus cinese (OC43 e 229E, non il Covid-19), che causano sintomi respiratori simili al coronavirus, ma meno gravi. I pazienti verranno poi messi in isolamento per due settimane durante le quali dovranno osservare una dieta specifica, non potranno fare alcun esercizio fisico e sarà vietato ogni contatto con altre persone. Solo al termine dei 14 giorni, ai 24 volontari verrà somministrato un vaccino sviluppato in laboratorio. Per concludere, è prevista un'ultima fase: i pazienti dopo aver fatto il vaccino, verranno messi in quarantena e saranno osservati in modo costante dall'European Pharmaceutical Manufacturer.

Ma quanto saranno pagati i volontari che si faranno infettare? Secondo le notizie che circolano, i pazienti saranno rimpensati con 3.500 sterline (poco meno di 4mila euro).