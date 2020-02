Coronavirus, il Giappone conta la prima vittima. E la Corea ferma Hyundai

Il coronavirus non si ferma. Aumenta il numero di contagiati e i morti sono saliti, in Cina, a oltre 400. A riferirlo è la Commissione sanitaria nazionale, che ha confermato il decesso di 425 persone, 64 nella provincia di Hubei, mentre i contagiati superano quota 20mila.

E in Giappone si conta il primo morto, il secondo caso fuori dalla Cina continentale. Secondo quanto riporta AdnKronos, si tratterebbe di un uomo di 39 anni: era già in curo all'ospedale di Kwai Chung, ma le sue condizioni erano peggiorate nelle ultime ore e, questa mattina, sarebbe morto a causa di un infarto. Inoltre, è stato confermato il contagio da coronavirus per uno dei passeggeri a bordo di una nave da crociera, attraccata nel porto di Yokohama. Le autorità giapponesi hanno deciso di mettere in quarantena le circa 3.500 persone (tra passeggeri e membri dell'equipaggio) che si trovavano sull'imbarcazione. Secondo quanto emerso, l'uomo, un 80enne, aveva preso un volo dalla Cina al Giappone a metà gennaio, per imbarcarsi sulla Diamond Princess a Yokohama e poi era sbarcato a Hong Kong sabato scorso. Gli esperti sono saliti a bordo per controllare lo stato di salute di passeggeri ed equipaggio e il ministro della Sanità ha annunciato che nessuno verrà fatto sbarcare fino alla fine della quarantena. Sembra che 7 persone abbiano manifestato i sintomi influenzali ma, il caso di coronavirus confermato resta soltanto quello dell'80enne.

In Corea del Sud, invece, la Hyundai ha interrotto la produzione in una delle sue linee di assemblaggio, a causa della carenza delle componenti in arrivo dalla Cina. Il coronavirus ha interrotto il rifornimento di componenti per il cablaggio: " Per il momento, la linea di produzione delle berline Genesis presso lo stabilimento 5 di Ulsan è stata temporaneamente sospesa ", ha riferito il portavoce della casa automobilistica. Non è ancora chiaro quando riprenderà la produzione e la Hyundai potrebbe vedersi costretta a sospendere altri impianti. A Wuhan, centro dell'epidemia, ci sono diversi stabilimenti automobilistici, tra cui quelli della PSA francese e della Renault.