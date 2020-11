Seconda ondata flagella l'Italia: ecco da dove è partita davvero

La seconda ondata del coronavirus che sta interessando tutta l’Europa, e anche il nostro Paese, avrebbe avuto origine in Spagna. E sarebbe riconducibile a questa estate, appena passata. Secondo quanto divulgato dal Financial Times, la scoperta sarebbe da attribuire a un gruppo di scienziati internazionali che ha studiato il Covid-19 nelle sue varie mutazioni. L’origine della seconda ondata che tiene in pugno l’Europa avrebbe avuto origine nel Paese iberico a giugno, e precisamente tra lavoratori agricoli spagnoli nel nord-est della Nazione. I turisti si sarebbero quindi infettati in Spagna e avrebbero poi portato il virus a casa, una volta ritornati dalle vacanze.

La variante nata in Spagna causa della seconda ondata

Questa variante del virus è stata nominata 20A.EU1. Tutte le varianti hanno un nome specifico che può far risalire al posto dove hanno avuto origine. Quella a cui si fa riferimento si è diffusa in tutta Europa e in circa l’80% della Gran Bretagna. Ancora però non abbiamo notizie riguardanti le sue caratteristiche, sappiamo solo che c’è. Tutte le mutazioni che i virus hanno sono di aiuto per tracciare la loro storia, sia a livello temporale che spaziale. Per quanto riguarda in particolare la SARS-Cov-2, le varianti non determinano cambiamenti importanti nella sua trasmissibilità o patogenicità.

La prima variante, quella della scorsa primavera, riguardava la mutazione che il ceppo del virus cinese aveva subito arrivando in inverno in Europa, inizialmente in Germania e Italia. Quella era stata denominata D614G e sembra abbia reso il virus originario maggiormente contagioso. Un team di ricercatori ha dimostrato che in questa mutazione la carica virale aumenta nel tratto respiratorio superiore dei pazienti e la trasmissione può essere più alta.

Colpa dei vacanzieri