Coronavirus, Oms: "Attenti a mail con richieste di denaro o dati personali"

La truffa corre sul web. In queste difficili settimane segnate dall’emergenza coronavirus c’è chi sta approfittando della paura e del caos per mettere a segno raggiri ai danni di ignari cittadini.

A denunciare questa incresciosa situazione è l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, che parla di malintenzionati che stanno sfruttando l’occasione per i loro loschi fini. "Attenzione ai criminali che fingono di essere funzionari dell'Oms per rubare denaro o informazioni sensibili. Se si viene contattati da una persona o da un'organizzazione che si presenta come Oms, occorre sempre verificare l'autenticità della sua identità prima di rispondere".

Un metodo criminale piuttosto semplice e di facile attuazione che fa leva sulle ansie delle persone accentuate dalla grave emergenza sanitaria. La stessa Oms, oltre a mettere in guardia la popolazione, ricorda che l’Organizzazione non richiede mai nome utente, password o altri dati sensibili. Inoltre, non invia mai allegati a e-mail che non si sono richieste e non invita mai a visitare link al di fuori di quello ufficiale www.who.int. Non di meno, l’Oms non chiede mai denaro per candidarsi a un lavoro o a registrarsi a una conferenza così come non conduce mai lotterie o offre premi, sovvenzioni, certificati o finanziamenti tramite e-mail.

L'unico invito a donazioni che l’organizzazione ha reso pubblico in questo periodo è quello legato al Fondo solidale, uno strumento che raccoglie denaro necessario per combattere l’epidemia di coronavirus che sta dilagando nel mondo. Pertanto, qualsiasi altro appello per finanziamenti o donazioni che provenie, o meglio sembra provenire, da fonti dall'Oms è in realtà una truffa.

Per evitare raggiri, l’Organizzazione invita tutti a fare attenzione ai criminali usano e-mail (phishing, messaggi fallaci che i criminali usano per installare malware o rubare informazioni sensibili), siti web, telefonate, messaggi di testo o quelli inviati tramite fax per compiere le loro criminali azioni. Chi ha ricevuto comunicazioni di questo tipo può verificarne la veridicità contattando direttamente l'Oms.

Intanto, l’organizzazione ha messo a disposizione degli utenti di WhatsApp un bot con il quale sarà possibile ricevere aggiornamenti ufficiali sull’evolversi della pandemia di coronavirus. Uno strumento ideato per combattere la disinformazione e le fake news e per riuscire a raggiungere più persone contemporaneamente in maniera semplice ed efficace.