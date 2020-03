Coronavirus, Stati Uniti ed Israele attivano i rifugi antiatomici

Per garantire la sicurezza interna, le capacità di rappresaglia e la continuità di governo durante la pandemia di Coronavirus, Stati Uniti ed Israele hanno riattivato i rifugi antiatomici. Una contromisura che, in queste ore, potrebbe essere stata adottata da diversi Paesi.

Coronavirus, gli Stati Uniti riattivati i siti del Giorno del Giudizio

Il 24 marzo scorso, durante una diretta su Facebook, il generale dell'aeronautica statunitense Terrence O'Shaughnessy, comandante del NORTHCOM e del NORAD, ha annunciato di aver disperso diverse squadre di comando e controllo in alcune strutture corazzate degli Stati Uniti. Le operazioni del NORTHCOM e del NORAD continueranno ad essere gestite principalmente dalla base aerea di Peterson, in Colorado, attualmente portata a livello di protezione HPCON-Charlie. In caso di necessità i team disseminati presso il Cheyenne Mountain Complex e presso un terzo sito segreto, subentreranno per garantire la missioni di comando e controllo dello spazio aereo nazionale. Il Cheyenne Mountain Complex è stato concepito per garantire la continuità di governo, comando e controllo durante una minaccia esistenziale. In virtà delle sue specifiche iniziali, dovrebbe essere in grado di resistere ad un attacco termonucleare diretto, il complesso del Cheyenne Mountain è stato costruito a metà degli anni '60 per essere autosufficiente per lunghi periodi di tempo. Caratteristiche che lo rendono ideale per dirurre le possibilità di contagio dei team di sorveglianza NORTHCOM e NORAD. Il 12 maggio del 2008, il Command Center situato all'interno del Cheyenne Mountain Complex è stato ufficialmente rinominato NORAD e USNORTHCOM Alternate Command Center. NORAD e USNORTHCOM utilizzano poco meno del 30% della superficie all'interno del complesso e rappresentano circa il 5% della popolazione giornaliera del Cheyenne Mountain.

Oltre ai team di comando e controllo sembra altamente probabile che il Pentagono abbia smistato diverse unità selezionate delle forze armate nelle undici basi classificate disseminate per il Paese, così da garantire immediati tempi di reazione in caso di emergenza. Medesima procedura anche per le 17 agenzie dell'intelligence statunitense.

Coronavirus, Israele riattiva il National Management Center

Isreale ha attivato il suo National Management Center. Il bunker “urbano”, scavato sotto il complesso governativo di Gerusalemme, è stato concepito per garantire la continuità di governo durante una grave crisi. Il 95% del National Management Center è sottoterra. La struttura è stata costruita più di un decennio fa a causa delle preoccupazioni per il programma nucleare iraniano e la minaccia missilistica rappresantata da Hezbollah e Hamas. Negli ultimi anni il National Management Center è stato utilizzato per ospitare le riunioni classificate del governo.

Perché comunicare l’attivazione delle strutture fortificate?

Per semplice deterrenza. Annunciando tale decisione, si comunica a al potenziale nemico che anche in gravi situazione di emergenza, le capacità decisionali, di difesa e rappresaglia resteranno integre. Annunciando la riattivazione dei siti fortificati durante l'emergenza Coronavirus, Stati Uniti ed Israele intendono lanciare un chiaro messaggio: nessun potenziale avversario potrebbe tentare di trarre vantaggio da una situazione di instabilità.