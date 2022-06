Così Kate ha omaggiato Lady D al giubileo di Elisabetta II

Kate Middleton sta facendo le prove da regina consorte. La moglie del principe William ha rubato la scena durante il Trooping the colour, l'annuale parata militare inglese che quest'anno ha dato anche il via alle celebrazioni per il giubileo dei 70 anni di regno di Elisabetta II. Per gli analisti della royal family, il tributo del 2 giugno alla regina è stato quasi un ultimo saluto alla sovrana, che d'ora in avanti si farà vedere sempre meno in pubblico. I 96 anni compiuti lo scorso aprile non sono compatibili con l'agenda di una regina, come dimostra il forfait obbligatorio di Elisabetta alle celebrazioni religiose nella cattedrale di St Paul a Londra. Carlo è pronto a succederle sul trono ma i sudditi non aspettano altro che sia William a guidare il regno. E sua moglie vuole farsi trovare pronta.

Kate Middleton è arrivata in carrozza insieme a Camilla Parker-Bowles e ai suoi tre figli, sfoggiando un outfit che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. È un dettaglio, in particolare, ad aver attirato l'attenzione degli esperti e dei tantissimi appassionati di royal family. Gli orecchini indossati dalla duchessa di Cambridge, infatti, sono appartenuti all'amatissima Lady Diana. Si tratta di un modello in zaffiri e diamanti a doppia goccia, che sono stati tra i preferiti dell'ex suocera (mai conosciuta) di Kate Middleton. È famosissima la foto della madre della madre del principe William che li indossa insieme a un chocker di perle nel 1991 e al Met Gala del 1996. La prima volta che Lady D li ha indossati era il 1986.

Per gli esperti di linguaggio non verbale si tratta di un forte messaggio che Kate Middleton ha voluto mandare ai sudditi di Elisabetta II, che prima o poi saranno anche i suoi. Il Regno unito ha amato molto la prima moglie di Carlo, un legame che si è fatto indissolubile con la morte prematura a seguito del terribile incidente di Parigi nel 1997. Lo stesso amore non è stato riservato a Camilla Parker Bowles e il fatto che Kate Middleton abbia deciso di indossare gli orecchini di Lady D, ben consapevole del fatto che sarebbe salita in carrozza e che, quindi, sarebbe stata ripresa dai fotografi e reporter di tutto il mondo accanto alla nuova moglie del principe Carlo, non può essere sicuramente solo un caso. "Lady D è ancora qui", sembra dire Kate mentre saluta i sudditi.