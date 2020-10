'The Crown' fa un riferimento ad Andrea. Vittima si infuria: "L'abuso non è uno show"

Tra un mese andrà in onda la quarta stagione di The Crown, la serie tv sulla Royal Family britannica. Stando al The Sun nella serie ci sarebbe un riferimento allo scandalo sessuale riguardante il principe Andrea. In un episodio viene raffigurato il terzogenito della regina Elisabetta raccontare del ruolo interpretato in un film dall’allora fidanzata, Koo Stark. La Stark negli anni 70 interpretò The Awakening of Emily , un film definito “ un porno soft core ”, in cui una giovane era costretta ad intrattenere “vecchi predatori, che seducono la povera giovane Emily” . Sebbene si tratti di fatti accaduti decenni prima dei presunti abusi che il duca avrebbe commesso nei confronti di Virginia Giuffre, secondo i tabloid britannici, il riferimento ai guai di Andrea è lampante.

La Giuffre ha accusato il duca di York di aver avuto rapporti intimi con lei quando aveva 17 anni, costretta da Jeffrey Epstein e la sua complice, Ghislaine Maxwell. E ora la donna grida allo scandalo su Twitter, accusando la piattaforma Netflix di usare gli abusi sui minori per intrattenere il pubblico. “Questo non è giusto! Adesso l’abuso sarebbe intrattenimento?” , twitta furiosa la Giuffre, che da anni si batte in tribunale per ottenere giustizia per gli abusi che Epstein ha commesso nei suoi confronti e trascinare Andrea in tribunale.