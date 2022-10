L'esplosione poi il crollo: in fiamme il ponte della Crimea. Kiev: "È l'inizio"

Il ponte sullo stretto di Kerch è stato danneggiato da una violenta esplosione che ha provocato il crollo di almeno due campate. Uno degli scenari più temuti dai russi dall'inizio della guerra, si è quindi verificato. Il viadotto per Mosca rappresenta il cordone che lega la Crimea al suo territorio. Una struttura quindi strategica sia a livello logistico che simbolico e politico.

Per questo il Cremlino ha sempre messo in guardia contro un possibile danneggiamento. Ma per gli ucraini, il ponte altro non è che il simbolo dell'occupazione. La Crimea infatti, annessa da Mosca nel marzo del 2014, è rivendicata da Kiev e considera la penisola come la prima regione strappata illegalmente dai russi dal proprio controllo.

Con l'esplosione delle scorse ore, adesso è ancora più concreto il rischio di un'escalation anche al di fuori dei confini del Donbass. I russi intanto hanno apertamente parlato di sabotaggio, puntando il dito proprio contro gli ucraini.

L'importanza strategica del ponte di Kerch

La Crimea è una penisola i cui unici collegamenti terrestri sono con la regione di Kherson, non a caso contesa tra russi e ucraini in questi mesi di guerra. Dal lato opposto il suo territorio si prolunga sul Mar Nero e arriva a sfiorare il continente russo. É qui che si crea uno stretto di poco meno di due chilometri, da sempre strategico a livello politico e militare. Qui infatti Crimea e Russia si guardano da vicino e il Mar Nero diventa Mar d'Azov.

Quando nel 2014 Mosca ha annesso la penisola, i collegamenti con il continente erano soltanto via mare. Dall'altro lato infatti c'erano i "nuovi" confini con l'Ucraina ed era impensabile arrivare via terra da Kherson. Si è quindi avviata la costruzione di un ponte lungo lo stretto di Kerch, inaugurato poi nel dicembre 2019. Un'opera da 1.9 km che in tempo di pace ha garantito a Mosca il diretto collegamento con la Crimea. Da quando è iniziata la guerra però l'opera è stata sotto costante monitoraggio.

Cosa è successo nelle scorse ore

Gli abitanti della penisola di Taman, l'ultimo lembo di terra della regione di Krasnodar prima dello stretto di Kerch, all'alba hanno avvertito un forte boato. Si è subito capito che qualcosa di grave lungo il ponte era accaduto. Le prime immagini hanno mostrato fiamme molto alte e fumo denso, mentre le autorità chiudevano il transito alla circolazione di auto e treni.

La prima ipotesi ha riguardato un bombardamento missilistico. Gli ucraini, dall'inizio della guerra scoppiata il 24 febbraio scorso, hanno più volte minacciato i russi di colpire il ponte di Kerch. Del resto, se per i russi il viadotto è il simbolo della ritrovata unione con la Crimea, per Kiev l'opera rappresenta invece il simbolo dell'occupazione. La penisola infatti è stata annessa dalla Russia nel 2014, all'indomani delle rivolte che hanno portato l'Ucraina a essere guidata da un governo filo occidentale. Tuttavia negli arsenali ucraini non ci sarebbero, stando alle stime dei servizi di intelligence, missili con una gittata tale da arrivare a colpire l'area.

Ha quindi preso il sopravvento l'ipotesi del sabotaggio. E in effetti, a guardare le immagini, è apparso evidente che il ponte è stato danneggiato da un'esplosione non afferente a un bombardamento. In particolare, già nei primi video circolati sul web si notava la presenza di un treno in fiamme lungo la sezione ferroviaria. In corrispondenza dei vagoni incendiati, almeno due campate della sezione riservata alle auto erano crollate.

Le autorità russe hanno apertamente parlato di sabotaggio. “Oggi alle 06:07 sulla parte automobilistica del ponte di Crimea dal lato della penisola di Taman – si legge in una nota del comitato nazionale antiterrorismo di Mosca – un camion è stato fatto esplodere, provocando un incendio su sette serbatoi di carburante di un treno che si muoveva in direzione della penisola di Crimea. C'era un crollo parziale di due campate automobilistiche del ponte”.

In un video delle telecamere di sorveglianza, diffuso successivamente, si è notato l'esatto momento dell'esplosione. Si vede, in particolare, un camion transitare saltare in area e l'esplosione è arrivata a coinvolgere la sezione ferroviaria da cui passavano alcuni vagoni. L'esplosione e l'incendio hanno quindi provocato i danneggiamenti. Il ponte adesso è chiuso e la Crimea dalla Russia è raggiungibile solo via traghetto.