Dave Chappelle aggredito sul palco: l'ultimo attacco al comico "scorretto"

Il comico Dave Chappelle è stato aggredito ieri sera mentre si esibiva sul palco dell'Hollywood Bowl di Los Angeles. Il filmato circolato su Twitter mostra un uomo - la cui identità non è nota - mentre si precipita sul palco e si scaglia violentemente contro Chappelle durante uno spettacolo nell'ambito del festival della commedia "Netflix is ​​a Joke", organizzato dalla piattaforma streaming. L'aggressore è stato successivamente trascinato via dal palco dal personale di sicurezza. Come riportato da Variety, secondo i dettagli emersi finora - poiché era vietato riprendere l'esibizione con lo smartphone - Chappelle sembra esserne uscito illeso e lo show è proseguito regolarmente. Ripresosi dall'accaduto, lo stand up comedian ha detto, ironizzando:" Era un uomo trans ".

Stando alle prime ricostruzioni della stampa americana, l'attore Jamie Foxx, presente fra il pubblico, si sarebbe precipitato per aiutare il celebre comico e fermare l'assalitore. " Ogni volta che sei nei guai, Jamie Foxx si presenta con un cappello da sceriffo ”, ha affermato Chappelle. Un video mostrerebbe Foxx rispondere: " Pensavo che facesse parte dello spettacolo ". Stephanie Wash, giornalista della Abc, ha twittato che Chris Rock, che si è esibito all'inizio della serata, avrebbe detto al pubblico, scherzando: " Era Will Smith? ". Secondo l'Hollywood reporter, l'aggressore era armato di coltello e ora è in custodia.

Dave Chappelle, il re della comicità politicamente scorretta

Da appurare le ragioni dell'aggressione, che però potrebbero essere collegate alle polemiche che hanno riguardato l'artista negli ultimi tempi e alla sua comicità irriverente e politicamente scorretta. Gli attivisti lgbtq e transgender hanno chiesto nei mesi scorsi di cancellare dal palinsesto di Netflix lo spettacolo The Closer, che i critici hanno definito " transfobico ". " Nel nostro Paese, puoi sparare e uccidere un nero, ma è meglio non ferire i sentimenti di una persona gay ", ha detto il comico, facendo infuriare le associazioni Lgbt e altrettanti artisti. Contro di lui una vera e propria bufera, critica compresa, che ha definito Chappelle un " comico in declino " mentre il pubblico ha dimostrato di amare il suo umorismo caustico, con buona pace dell'isteria woke. Jaclyn Moore, una scrittrice trans, produttrice esecutiva e showrunner che ha lavorato quattro stagioni in Dear White People di Netflix , ha preso posizione su Twitter per affermare che non avrebbe più lavorato con Netflix mentre la società continua a " trarre profitto da contenuti transfobici ”.

Il celebre stand up comedian nel mirino della cancel culture