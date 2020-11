"Può essere curata a casa". Ma la bimba muore a 5 anni per Covid

Era stata dimessa dall'ospedale: dopo 15 ore è morta per Covid. Un dramma inspiegabile quello che ha travolto i coniugi White, residenti ad Amarillo, in Texas, che hanno dovuto dire addio alla piccola Tagan, di soli 5 anni, vittima del virus. "Non è possibile, era sana. Come è potuto succedere?" , ribadiscono tra le lacrime i genitori della bimba.

Il calvario

Stando a quanto si apprende dal Dailymail.com , il calvario della bimba è cominciato lo scorso 27 ottobre ottobre. Una notte, la piccola Tagan ha riferito ai suoi genitori di star male lamentando dolori lancinanti allo stomaco che le avrebbero indotto il vomito. Preoccupati dalla circostanza - la piccola avrebbe trascorso altresì tutta la giornata a dormire - si sono rivolti al più vicino ospedale per accertare le sue condizioni di salute. I medici avrebbero riscontrato la positività al Covid ma, in assenza di sintomi sospetti e di entità rilevante, hanno ritenuto inopportuno trattenerla in degenza. Dunque, la bimba è stata dimessa dalla struttura con la sola diagnosi del Coronavirus e rimandata a casa: soltanto 15 ore più tardi si è consumata la tragedia. La mamma di Tagan è entrata nella camera da letto della figlia e, nel tentativo di svegliarla dal sonno profondo in cui era caduta, si accorta che non respirava più. A quel punto, si è precipita al pronto soccorso con la figlia tra le braccia già in grave sofferenza. I dottori hanno provato a rianimarla ma ogni tentativo di salvare la vita si è rivelato pressoché vano. Tajan è morta nel giro di pochissimo tempo.

La sofferenza dei genitori