"No al catastrofismo climatico". Ma la "furia green" costringe il dirigente a dimettesi

Metti in discussione il catastrofismo climatico? Vieni "cancellato", secondo i rituali della cancel culture. E sei sei un alto dirigente di una grande banca, ti dimetti. È successo a Stuart Kirk, il capo globale degli investimenti della banca Hsbc, dimessosi nei giorni scorsi dopo essere stato sospeso a maggio dopo aver detto in un discorso: " C'è sempre qualche matto che mi parla della fine del mondo ". L'opinione di Kirk è che i rischi finanziari legati ai cambiamenti climatici sono esagerati. Un'opinione, appunto, evidentemente intollerabile per i nuovi profeti della correttezza politica, che l'ha fatto presto diventare un " negazionista dei cambiamenti climatici ". Lo stesso Kirk ha infatti annunciato che quella frase ha fatto diventare la sua posizione " insostenibile ", costringendolo alle dimissioni forzate. Non importa il fatto che lavorasse da decenni presso la Hsbc, con un curriculum e una carriera invidiabile. In questi folli anni di cancel culture, è sufficiente una parola fuori posto per mandare tutto in fumo.

Il discorso della discordia

Nel discorso agli investitori che gli è prima costato la sospensione e poi il posto di lavoro, intitolato " Perché gli investitori non devono preoccuparsi del rischio climatico ", Kirk ha affermato che il cambiamento climatico " non è un rischio finanziario di cui dobbiamo preoccuparci " poichè " gli avvertimenti infondati, striduli, di parte, egoistici e apocalittici sono sempre sbagliati ", affermava una diapositiva mostrata alla pleatea. Al termine del suo discorso, l'amministratore delegato della Hsbc Noel Quinn ha affermato di non essere " per niente " d'accordo con le sue osservazioni, aggiungendo che " sono incoerenti con la strategia di Hsbc e non riflettono le opinioni della dirigenza senior di Hsbc o Hsbc Asset Management ". La banca è stata successivamente sottoposta a pressioni affinché prendesse seri provvedimenti nei confronti del dirigente. Doveva essere "cancellato" e così è stato.

"La cancel culture distrugge ricchezza e progresso"

In un post pubblicato su Linkedin, Stuart Kirk ha spiegato che la cancel culture distrugge " ricchezza e progresso ". In 27 anni, ha spiegato, " ho sempre e solo cercato di fare il meglio per i miei clienti e lettori, sapendo che così facendo avrei aiutato anche il mio datore di lavoro ". Secondo Kirk, che non è affatto un negazionista del clima, " la migliore possibilità di successo dell'umanità è avere un dibattito aperto e onesto. Se le aziende credono nella diversità e parlano apertamente, devono parlare. Una cultura dell'annullamento distrugge ricchezza e progresso ". Ricerca delle soluzioni, dunque, contro catastrofismo millenarista.