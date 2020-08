Donald Trump indagato da un giudice dem per frode bancaria

Tutto il mondo è paese e così, anche negli Stati Uniti, la giustizia supina alla sinistra interviene a gamba tesa nella corsa alla Casa Bianca, naturalmente contro Donald Trump. La procura distrettuale di Manhattan sta indagando su Donald Trump e sulla sua organizzazione per due ipotesi di reato, frode bancaria e assicurativa. Come riporta il New York Times, il procuratore democratico Cyrus Vance Jr, figlio dell'ex Segretario di stato dem Cyrus Vance, ha depositato una serie di nuovi atti con cui chiede al Presidente Usa di consegnare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi otto anni sia del presidente sia della sua organizzazione. Il procuratore, riporta l'Agi, ha parlato di " indiscusse " notizie di stampa riportate l'anno scorso riguardo le pratiche di Trump, notizie che darebbero una " base legale " per la richiesta dei documenti. Tra i fatti all'esame della procura, la testimonianza dell'ex avvocato e tuttofare di Trump, Michael Cohen, secondo il quale il presidente potrebbe aver gonfiato il suo patrimonio e il valore delle proprietà per ottenere prestiti bancari maggiori di quelli a cui avrebbe avuto accesso. Meno di un mese fa la Corte Suprema ha deciso di " congelare ", al momento, la consegna da parte di Trump dei suoi documenti fiscali, ma chiarendo che sarà comunque tenuto a farlo.

L'ufficio di Vance ha citato in giudizio la società di contabilità del tycoon, la Mazars Usa, nell'agosto 2019 per le dichiarazioni dei redditi nell'ambito dell'indagine, che fino ad ora si riteneva concentrata sui pagamenti di somme pagate a due donne che affermavano di avere avuto rapporti con il Presidente Usa, compresa l'attrice porno Stormy Daniels. La scorsa settimana, gli avvocati di Donald Trump hanno chiesto a dinanzi a un giudice federale di Manhattan che la citazione del procuratore distrettuale Cyrus R. Vance Jr. fosse ritenuta " invalida e inapplicabile ".

