Donare le extention per far sorridere i piccoli pazienti oncologici

In questo periodo il pensiero principale è quello del covid che come ben si è capito sta mettendo in grave difficoltà la sanità pubblica rischiando di non dare sufficienti aiuti a tutte le altre patologie di cui la popolazione soffre. Ed è proprio questo il punto focale della questione e l’allarme che viene lanciato da più parti per tutte le altre malattie che hanno bisogno di cure ospedaliere. Tra queste una delle più dolorose è sicuramente quella dei piccoli malati oncologici, bambini che con patologie tumorali che comunque hanno bisogno di grande assistenza e cure. Ci sono dei punti che ovviamente quando si è in emergenza vengono spesso sottovalutati ma che, soprattutto nei piccoli possono invece essere fonte di grande frustrazione.

Pensiamo ad esempio alla perdita di capelli dovuta alla chemioterapia, un particolare a cui spesso non si pensa, privilegiando ovviamente e giustamente le cure. Eppure, soprattutto per le bambine, questo effetto collaterale è sicuramente uno dei più dolorosi. Esiste un’ organizzazione la The Little Princessss Trust che si occupa di fornire gratuitamente parrucche di capelli veri ai bambini e giovani adulti che si trovano a dover affrontare una patologia oncologica, aiutando parallelamente la ricerca in questo campo.

A chi non vive queste situazioni sulla propria pelle una parrucca può sembrare un dettaglio quasi trascurabile. Ma quando nel 2004 la piccola Hannah ha dovuto sottoporsi alle cure per trattare il suo tumore di Wilms, i suoi genitori hanno scoperto quanto fosse traumatico per la loro bambina perdere i capelli: trovare una parrucca che sembrasse vera restituì ad Hannah il suo sorriso, permettendole di affrontare con un pizzico di positività la sua malattia. Quando Hannah non ce l’ha fatta, Wendy e Simon hanno deciso di provare ad aiutare altri bambini che stavano affrontando la stessa cosa.

Per questo, grazie anche alle numerosissime offerte di aiuto pratico ed economico, hanno creato The Little Princess Trust che ora, oltre 15 anni più tardi, riesce a fornire più di 2000 parrucche all’anno gratuitamente a chi ne ha bisogno dando ad ogni bambino un motivo per sorridere in un momento estremamente difficile. Parallelamente alla produzione e alla distribuzione di parrucche, The Little Princess Trust pone grande enfasi sull’importanza della ricerca in ambito terapeutico, dove sostiene progetti mirati a trovare e sviluppare forme di trattamento meno aggressive e più efficaci per i pazienti pediatrici. Tra i tanti sostegni che vengono dati all’organizzazione no profit uno dei più particolari è quello del recupero delle extention che sempre più donne indossano.

Grazie al progetto di The Little Princess Truste e all'adesione di un'azienda la Great Lengths ora le extention trovano una seconda vita. Un progetto particto all'estero che si è poi ingrandito in oltre 1.500 saloni certificati. Il processo è semplice, quando devono essere rimosse le extensions vengono riutilizzate per essere trasformate in nuove parrucche destinate a sostenere il coraggio dei giovani pazienti oncologici. Grazie alle caratteristiche uniche che contraddistinguono il processo di raccolta e creazione, le extension Great Lengths sono un esempio in termini di qualità e standard etici, proprio perché prodotte nel pieno rispetto dei diritti umani, delle tradizioni locali e dei valori che da sempre guidano l’azienda.

Grazie a Great Lengths e alle donazioni generose che arrivano quotidianamente, The Little Princess Trust è in grado di donare circa 2000 parrucche all’anno: nel 2019 sono arrivate oltre 80,000 donazioni da 63 paesi diversi per tradizioni ma uniti da un’incredibile senso di solidarietà. Le donazioni vengono effettuate tramite saloni certificati per dare la sicurezza alle donatrici del buon fine del progeetto, basterà compilare un apposito modulo fornito dal salone che penserà poi a tutto il resto. Little Princess Trust confermerà la ricezione delle extensions tramite una e-mail di ringraziamento. Una volta donati, i capelli vengono raccolti e trattati per creare parrucche sicure e comode che vengono poi distribuite in saloni attentamente selezionati in 12 stati. Un piccolo gesto che non costa nulla ma regala molti sorrisi.