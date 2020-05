Adesso attaccano Trump anche sulla mascherina

Una polemica surreale quella che investe il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Sono circolate nelle scorse ore, pubblicate dal Detroit Free Press, le prime immagini del presidente americano con la mascherina, scattate ieri durante il sopralluogo di Trump alla fabbrica della Ford, in Michigan, in un impianto che è stato convertito alla produzione di ventilatori per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Nel video diffuso da Sky News si vede il presidente americano indossare la mascherina di colore blu navy.

Trump aveva con sé la mascherina e l'aveva indossata durante gran parte della visita allo stabilimento ma quando ha raggiunto i giornalisti, al termine del sopralluogo, ha sottolineato provocatoriamente di non voler " dare alla soddisfazione alla stampa " di mostrarsi a volto parzialmente coperto. " Non è necessario indossarla qui - ha osservato il tycoon - ho svolto il test questa mattina, mi è stata data la possibilità di scegliere. Onestamente penso di avere un aspetto migliore della mascherina " ha poi ironizzato. Come riporta l'agenzia Adnkronos, la Ford ha diffuso un comunicato dicendo che " il presidente ha indossato la mascherina durante la visita privata, poi l'ha tolta durante il resto della visita ". Le autorità del Michigan ieri avevano minacciato azioni nei confronti delle aziende se queste permettevano a persone l'ingresso nei loro stabilimenti senza mascherina.

Donald Trump e la polemica sulla mascherina

" La nostra politica è che tutti indossino Dpi (dispositivi di protezione individuale) per prevenire la diffusione di Covid-19 ", ha poi dichiarato la Ford a Fox News. A polemizzare con il Presidente degli Stati Uniti era stato il procuratore generale del Michigan, la democratica Dana Nessel, che ha invitato scritto alla Casa Bianca invitando The Donald a indossare la mascherina durante la sua visita allo stabilimento. " Non impediremo al presidente Usa di visitare la fabbrica della Ford " ma gli chiediamo di " indossare una copertura per il viso al fine di rispettare gli uomini e le donne della Ford. Non è solo una politica aziendale, è la legge di questo stato ". " Il presidente è come un bambino petulante che rifiuta di seguire le regole. Non è uno scherzo ", ha detto alla Cnn, aggiungendo che il comportamento di Trump è stato " estremamente deludente " e che migliaia di persone nel Michigan erano morte di coronavirus.

OMG! He actually wore one. See, it didn’t hurt that much. Does it have the Presidential seal on it? pic.twitter.com/aNebLbKpuE — Jackie Speier (@RepSpeier) May 21, 2020